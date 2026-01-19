Tragedia ferroviaria
Feijóo, sobre el accidente de tren de Adamuz: "El Gobierno no nos ha dado ninguna información"
El líder del PP comparece en Adamuz con Juan Manuel Moreno y asegura que toda la información se la ha trasladado la Junta de Andalucía
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, aseguró en su primera comparecencia en Adamuz (Córdoba) este lunes, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que "el Gobierno no nos ha dado ninguna información", y que toda la que tiene le ha llegado a través del Ejecutivo autonómico. Así lo señaló a preguntas de la prensa, después de una intervención en la que trasladó su pésame a los familiares de las víctimas y su agradecimiento a quienes trabajan en las tareas de recuperación de cuerpos y de tratamiento de los heridos en los hospitales de la zona, algo que según dijo se ha realizado con una "gran profesionalidad".
El líder de la oposición afirmó en primera persona que "yo no he tenido ninguna información del Gobierno, ni directa ni indirecta", y precisó, girándose en ese momento hacia Moreno, que "la información que tenemos es a través de la Junta de Andalucía y a través de ustedes, de los medios de comunicación". Todo ello después de recordar, como ya se conocía, que el domingo por la noche le trasladó a Pedro Sánchez la idoneidad de suspender la entrevista que en principio ambos iban a mantener la tarde de este mismo lunes en la Moncloa, para tratar el posible envío de tropas a Ucrania y en general todos los asuntos de la agenda internacional y de seguridad y defensa. Una petición a la que accedió el presidente del Gobierno.
Noticia en elaboración.
