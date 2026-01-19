Negociaciones Vox-PP
El PP extremeño "ha sido muy generoso con Vox" y está dispuesto a seguir negociando
Fuentes cercanas a la negociación aseguran que desconocen los motivos de Vox para suspender el diálogo, aunque intuyen que se debe a una estrategia nacional
La decision de Vox de suspender las conversaciones con el PP extremeño ha sorprendido a los populares, quienes aseguran que se han enterado de la decisión por la prensa. "Estamos absolutamente sorprendidos porque nos hemos enterado por los medios de comunicación". Según fuente cercanas a la negociación, aseguran que no pueden confirmar la noticia, aunque "intuimos que es por cuestion de estrategia nacional en vista del carrusel de elecciones, pero lo desconocemos".
Las mismas fuentes subrayan lo ocurrido de halla "dentro de la normalidad que se avanza primero en acuerdo programático y nada hacia pensar que eso fuera algun impedimento porque se ha hablado de todo excepto las líneas que para la presidenta son infranqueables, ni siquiera fueron puestas encima de la mesa de manera expresa".
En este sentido, y sobre la posible entrada de Vox en el Ejecutivo extremeño, recuerda que la presidenta María Guardiola les ofreció "una posición importantísima en el legislativa. En las negociaciones iba todo muy bien a falta de rematarlo en el dia de hoy. Había ganas de acordar y a quienes más nos ha sorprendido es a nosotros. El acuerdo estaba bastante avanzado. Habia distinas alternativas con posiciones en el Legislativo y Ejecutivo, por nuestra parte con absoluta generosidad. El PP ganó las elecciones y nos corresponde tener la presidencia de la asamblea, no cambia nada. No vamos a regalar una presidencia, sin saber como podría quedar el gobierno. Nuestra voluntad es que siga habiendo un acuerdo. Entiendo que ellos querrán acordar despues de las elecciones de Aragón"
