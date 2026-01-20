La expareja de Koldo defiende la legalidad de los pagos del PSOE a Ábalos y niega un incremento patrimonial

La exasesora del Ministerio de Transportes Patricia Úriz, expareja de Koldo García, ha defendido ante el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno la legalidad de los pagos en efectivo que el PSOE reembolsaba al exministro José Luis Ábalos, según apuntan fuentes presentes en la declaración efectuada este martes.

En su testimonio, que se ha producido en la Audiencia Nacional en el caso del pelotazo de las mascarillas, Úriz solo ha respondido a las preguntas de su letrada, Leticia de la Hoz, a quien ha relatado que mientras el PSOE reembolsaba en efectivo los pagos que se adelantaban, el Ministerio lo hacía por transferencia.

En el interrogatorio, Úriz ha explicado que el dinero que manejaba junto a Koldo García procedía de "gastos previos", y algunos de ellos eran de su propia familia. Y ha negado que hubiera un incremento patrimonial, pues todo "es legal y justificado".

Los folios no eran billetes

También ha rechazado que Ábalos utilizara la palabra clave de "folios" para referirse a "billetes", y ha lamentado haber definido como "la puta" a una de las exparejas del exministro, una expresión que ha lamentado.

Asimismo, ha defendido que no reconoce su voz en las conversaciones descubiertas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pues no era la manera habitual que ella tenía de expresarse. No será hasta que tenga acceso a los dispositivos que le fueron aprehendidos que podrá determinar la veracidad de los mismos.

La exmujer del exasesor ministerial Koldo García, Patricia Úriz a su salida de la Audiencia Nacional / Javier Lizón / EFE

Finalmente, ha negado de forma rotunda que el comisionista Víctor de Aldama, a quien aseguró no conocer, aunque sí ha admitido haberle visto en alguna ocasión, le entregara a ella o a Koldo García 10.000 euros al mes. Sin embargo, ha precisado que después del coronavirus y del nacimiento de su hija ha pedido memoria.

Blanqueo de capitales

El juez Moreno citó a la expareja de Koldo García a petición de la Fiscalía, que describe conductas de esta investigada "compatibles con el delito de blanqueo de capitales, y que todavía no se habían puesto de manifiesto en el presente procedimiento".

Como su entonces pareja, Úriz trabajaba en el Ministerio de Transportes cuando esta cartera pertenecía al exdirigente socialista José Luis Ábalos y la Guardia Civil considera que el matrimonio custodiaba y gestionaba el dinero en efectivo del exministro.

Chistorras, 500 euros

En las conversaciones mantenidas por la entonces pareja aparecen los términos como chistorras (500 euros), soles (200 euros) y lechugas (100) para referirse al dinero en metálico y a la existencia, según los investigadores, de una "contabilidad A y B vinculada a los gastos de Ábalos".

Además, según explicó una trabajadora del PSOE ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, Úriz enviaba al partido algunas de las liquidaciones de gastos que la formación abonaba al equipo de la Secretaría de Organización cuando Ábalos estaba al frente.