La Guardia Civil incorpora a agentes de la UCO para apoyar la investigación del choque de trenes

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se han incorporado a las pesquisas que se están llevando a cabo en Adamuz y en Córdoba capital sobre el accidente ferroviario que ha costado la vida, de momento, a 41 personas.

Los agentes de la UCO han sido añadidos al despliegue de la Guardia Civil por decisión de la Jefatura de Policía Judicial del instituto armado, y con el fin de asistir a los guardias del Equipo Central de Criminalística -que comenzaron a trabajar en la madrugada de este lunes- y de la Comandancia de Córdoba -activados desde el domingo- en la labor de recogida de indicios y de testimonios en torno al siniestro en el que, en la tarde del día 18, se vieron implicados un tren de alta velocidad de la compañía italiana Iryo y un convoy Alvia de Renfe.

Los agentes especializados añadidos al dispositivo pertenecen al Departamento de Delitos contra las Personas, ha podido confirmar este diario en fuentes próximas al caso. Es un área diferente del de Criminalística, a cuyos miembros se ve hasta el momento trabajando en las vías, incluso con ayuda de perros, o en laboratorios, en la recogida de indicios.

Los agentes de la UCO no dirigen el flanco policial de la investigación, sino que están en misión de apoyo en un despliegue de policía judicial que es unitario en este momento post catástrofe, un momento que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, calificaba este martes de “fase de recogida”.

Qué vio la tripulación

Los guardias de la Unidad Central Operativa participan en la toma de testimonios a los testigos del suceso. Son numerosos los que hay que entrevistar. Este martes, Marlaska contaba el número total de viajeros de ambos trenes en 527, de los que, aparte de los 41 fallecidos, 39 están heridos de gravedad.

Agentes de la unidad de policía judicial de la Comandancia de Córdoba y los apoyos incorporados de la UCO participan en la recogida de testimonios. Una de las “testificales” -así las llaman- claves para el caso es la primera declaración del maquinista del tren Yrio, cuyo contenido no ha trascendido. Este martes el titular de Interior ha asegurado que desconocía qué ha contado el maquinista.

Todos los integrantes de la tripulación del Iryo han sido ya preguntados por la Guardia Civil y por técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), según fuentes conocedoras de los trabajos. Ninguno ha declarado con apoyo de abogados, según las mismas fuentes, por no considerarlo necesario. Se trataba de contar qué han visto y sentido en los minutos previos a la colisión y si se previó la situación.

IGAT

Las primeras “testificales” son parte del retrato del área del suceso que se encarga de edificar la Guardia Civil, en complemento con el flanco forense de los trabajos: la toma de muestras biológicas, la identificación de cadáveres y la toma y clasificación de imágenes y detalles mecánicos.

Esta pesquisa, la investigación central para el relato de lo sucedido, se hace en coordinación con tres técnicos y un vocal secretario de la CIAF, organismo que coordina la investigación del accidente.

La actual fase de recolección de los detalles y testimonios podría estar concluida en las próximas 48 horas, indican las mismas fuentes. De la Guardia Civil, el número de agentes que de una forma u otra se han implicado en los trabajos por la tragedia de Adamuz ya supera los 300, entre los guardias del GRS (Grupo de Reserva de Seguridad), Servicio Aéreo y drones, seguridad ciudadana, Agrupación de Tráfico y, ahora con más protagonismo, Policía Judicial.