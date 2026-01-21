Abascal culpa al Gobierno de las tragedias ferroviarias: "No vengo a hacer de plañidera, la corrupción mata"
El líder de Vox califica de "autoinculpación" del Gobierno en el accidente de Adamuz la limitación de la velocidad de los AVE
El presidente de Vox, Santiago Abascal, compareció este miércoles en un coloquio de Madrid Foro Empresarial en el Hotel Wellington de la capital de España, que arrancó con un minuto de silencio por las víctimas de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y de Rodalies en Gelida. Nada más comenzar su intervención, y de manera preliminar, el líder de la extrema derecha, en línea con lo que viene manifestando en las redes sociales los últimos días, arremetió contra el Gobierno y le culpó de las tragedias ferroviarias bajo el argumento de que "la corrupción mata".
Abascal afirmó que no quería limitarse a lanzar un mensaje de condolencia. "Yo no vengo a hacer de plañidera", señaló de manera gráfica, al tiempo que aseguró que la limitación de velocidad a 160 kilómetros por hora establecida por Adif este martes en los tramos del AVE Madrid-Barcelona era toda una "autoinculpación" por parte del Gobierno. A los pocos minutos de pronunciar esas palabras, y mientras seguía su coloquio, la propia Adif levantaba esa limitación temporal de velocidad para los trenes de alta velocidad entre la capital y la segunda ciudad de España.
Noticia en elaboración.
