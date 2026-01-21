Caso Koldo
El juez Moreno amplía en un mes la investigación en secreto de los pagos en metálico del PSOE
El magistrado de la Audiencia Nacional indaga en una pieza separada la información aportada por el partido sobre la compensación de gastos adelantados por sus cargos y entre 2017 y 2024
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga una parte del caso Koldo, ha acordado prorrogar en un mes --hasta el próximo 17 de febrero-- el secreto sobre la pieza separada que abrió el pasado mes de diciembre en relación con los pagos en metálico que realizó el PSOE para compensar gastos realizados por adelantado por parte de algunos de sus cargos, trabajadores, simpatizantes y voluntarios entre 2017 y 2024.
Las pesquisas se realizan con la información aportada por el propio partido, y el carácter secreto de la pieza --que impide el acceso a los datos de las acusaciones populares, entre las que se encuentran el PP y Vox-- pude ser prorrogado las veces que el magistrado lo considere necesario.
Suscríbete para seguir leyendo
- Inditex cierra otra tienda en Zaragoza: la ciudad se queda sin ningún local de una de sus firmas más icónicas
- Adiós a uno de los eternos problemas del bus en Zaragoza: fin al lío del cambio en efectivo
- Isabel Díaz Ayuso ya tiene restaurante favorito en Zaragoza: 'Muchas gracias por visitar nuestra casa
- Este es el colegio de Zaragoza que ha vuelto a ganar un premio nacional de competencias digitales
- La A-23 pierde un emblema de la gastronomía entre Zaragoza y Huesca: cierra un mítico restaurante tras 25 años
- Kashmir, la tienda vintage en el centro de Zaragoza que fabrica sus propios bolsos: 'Si puedo vivir de esto y alimentar a mis hijos, es suficiente
- Ramón Lozano no se presenta a trabajar y agudiza la crisis en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza
- Aluvión de pretendientes por el jugador del Real Zaragoza Saidu