El PP reclama una comparecencia de Sánchez en el Congreso sobre la tragedia ferroviaria

El Partido Popular (PP) reclama ya una comparecencia en el pleno del Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), así como del ministro de Transportes, Óscar Puente, tal y como anunció en una rueda de prensa en la Cámara Baja la portavoz parlamentaria del primer partido de la oposición, Ester Muñoz.

Noticia en elaboración.