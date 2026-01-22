Tragedia de Adamuz: la Guardia Civil ampliará pesquisas con el volcado de las cajas negras de los trenes y más declaraciones de testigos

Las cajas negras de los trenes Iryo y Alvia siniestrados el pasado domingo en el accidente de Adamuz permanecen bajo custodia de la Guardia Civil y de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), y serán abiertas próximamente en Madrid para proceder a un volcado de sus datos en presencia de la autoridad judicial y de ambos entes investigadores, cada uno de los cuales se quedará una copia del contenido. Será el siguiente de dos próximos pasos que dará la pesquisa de la catástrofe.

El otro paso es el de la ampliación de la recogida de testimonios. La Guardia Civil tomará declaraciones a personas implicadas en el siniestro agrandando una primera toma de manifestaciones a testigos más directos ya realizada por los agentes de policía judicial. En una fase que podría resultar crucial para la investigación, los agentes desplegados en el lugar de la tragedia han recogido hasta el momento los relatos de todos los supervivientes de las tripulaciones de los trenes -entre ellos el maquinista del Iryo-, así como de un número no determinado de viajeros.

La relevancia de esas declaraciones será decidida por la jueza instructora del caso, la titular del Juzgado número 2 de Montoro (Córdoba), según ha aclarado el coronel Fernando Domínguez, jefe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. A preguntas de este diario, el oficial del instituto armado ha aclarado que esa toma de declaraciones no ha concluido. Se ampliará "a muchas más personas que se consideren relevantes para la investigación", más allá del grupo de viajeros, según avance la investigación. No ha trascendido que ninguno de los testigos haya cambiado, de momento, su condición.

Informe preliminar

Las pesquisas están “en fase muy preliminar”, ha comentado el coronel Domínguez, quien ha comparecido en la tarde de este jueves en la sede madrileña de la Dirección General de la Guardia Civil junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Ambos han hablado a los medios apenas tres horas después de que el instituto armado haya entregado ya a la autoridad judicial un "primer atestado" -ha dicho el ministro- que supone "un informe preliminar" del desastre ferroviario, aclaran fuentes próximas a la investigación. La información recibida por el juzgado, en las Diligencias Previas 36/2026, será ampliada en sucesivos informes, ha anunciado el titular de Interior. Este primer informe habla de "accidente" y no de ningún otro tipo de suceso, indican fuentes conocedoras de las pesquisas. La causa se sigue bajo secreto.

En esta fase de arranque de las pesquisas sobre el accidente están incluidas también la obtención de vídeos -que la Guardia Civil tiene pedidos- de las cámaras del tendido ferroviario de Adamuz, así como de las que llevaban dentro los trenes. Esas imágenes aún no han sido analizadas por los guardias ni por los técnicos de la CIAF.

El informe contiene, como adelantó este diario, una manifestación de hechos, una relación de levantamientos de cadáveres y una lista numerada de indicios recogidos por el Equipo Central de Inspecciòn Ocular de la Guardia Civil.

Muestras principales

Parte de esos indicios están en Madrid a la espera de su análisis en un laboratorio ferroviario "con capacidad metalúrgica", ha dicho Domínguez. Se refiere a una de las muestras principales del siniestro: la del tramo arrancado de vía en torno al cual gira una hipóteis sobre un posible fallo de una soldadura.

Otro de los indicios destacados, el bogie del coche 8 del tren Iryo despedido a más de 150 metros del lugar de colisión, se ha quedado en la charca en la que apareció. La Guardia Civil no precisa de momento extraer de allí esta pieza, de unas diez toneladas de peso: según las referidas fuentes próximas a la investigación, a los agentes les basta con haber comprobado la distancia y trayectoria con que fue desplazada por el golpe.

Al tiempo, está en elaboración otro dosier mucho más amplio y prolijo, el informe forense. Para procesarlo, los agentes tienen aún que procesar más de 2.500 fotografías, después de un cribado inicial de más de 700, que son las tomadas por los guardias dedicados a la inspección ocular.

Esa inspección -ha explicado Domínguez- ha tenido cuatro partes: una primera, del recorrido antes de la colisión; la segunda, de los ocho vagones del tren Iryo, los tres últimos descarrilados; una tercera, sobre el espacio entre el´úlitmo vagón del Iryo y el tren Alvia; y la cuarta, que abarca los cuatro vagones del tren Alvia.

Un capitán de la Guardia Civil en Córdoba manda la instrucción policial del caso como jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de esa comandancia y es el supervisor del atestado entregado este jueves.

Víctimas

Ha trascendido en esta comparecencia un dato más de la cronología de la tragedia: a las 23 horas del domingo, todos los heridos habían sido ya evacuados. Fue cuando empezó lo que el coronel jefe de Criminalística ha llamado "impermeabilización de la zona del suceso" y el levantamiento de cadáveres.

La identificación de los restos mortales, que se daba por concluida este miércoles, ha continuado este jueves con el hallazgo, a las 14:45 y entre los restos del segundo vagón del Alvia, de dos cuerpos más. Son los últimos, los que hacen cuadrar la cifra de muertos con la de desaparecidos: 45.

Para las identificaciones, pese a que se tomaron pruebas de ADN en todos los casos, han bastado las huellas dactilares salvo una excepción que ha precisado el cotejo de material genético.

Cuarenta de las personas que han perdido la vida son de nacionalidad española y tres extranjeras. Se trata de una rusa, una marroquí y una alemana. Las víctimas se reparten casi por igual por géneros: 22 hombres y 21 mujeres. Entre los fallecidos hay un menor.

Finalmente, en los dos trenes siniestrados viajaban 480 personas, 289 en el Iryo y 191 en el Alvia. La primera estimación de más de 500 procedía del número de reservas. No todos los que reservaron plaza viajaron la trágica tarde del domingo.

Todos estos datos han sido comunicados por el ministro Marlaska y el coronel Domínguez en la tarde de este jueves, en la cuarta comparecencia gubernamental extensa y tras la amplia rueda de prensa que 24 horas ofreció el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Grande-Marlaska ha dicho que "la Guardia Civil ha hecho un extraordinario esfuerzo colectivo". El jefe de Criminalística ha enumerado un dispositivo cuyo recuento no deja de crecer desde la primera patrulla, una pareja de guardias civiles, que llegó a la zona a las 20 horas, apenas un cuarto hora después de recibir la alarma. Son ya 976 agentes, de los que 240 son de Seguridad Ciudadana, 239 de Tráfico, 214 del Grupo de Reserva de Seguridad (GRS), 223 de Policía Judicial y 60 enviados por los órganos centrales del cuerpo, entre ellos agentes del Departamento de Delitos contra las Personas de la UCO.