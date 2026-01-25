Partido Popular
Tellado pide la dimisión inmediata de Puente por "mentir" sobre el accidente de Adamuz
El secretario general del PP afirma que "mentir con ese desahogo" en mitad de una tragedia le invalida para continuar al frente de este Ministerio
Redacción
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido este domingo la "dimisión inmediata" del ministro de Transportes, Óscar Puente, por haber "mentido" en sus explicaciones sobre el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba).
"Exigimos su dimisión inmediata", ha apuntado Tellado en una rueda de prensa, porque "mentir con ese desahogo" en mitad de una tragedia "a la cara a los españoles" invalida a Puente para continuar al frente de este Ministerio.
El PP ha tomado esta decisión, ha explicado Tellado, después de que el diario El Mundo haya publicado este domingo que el tramo de la vía que se rompió en Adamuz "era una sección en la que se habían ensamblado materiales nuevos con elementos antiguos del año 1989".
- Ayuso visita el restaurante de Zaragoza con la Mejor Tapa de España: 'Un placer que hayas disfrutado de la gastronomía aragonesa
- La Torre del Agua de Zaragoza, camino de los tribunales por su nueva iluminación
- El único colegio de Zaragoza que se ha colado entre los 100 mejores de España en el ranking de Micole: 'Un referente en la educación de máxima calidad
- Alierta 19, el bar de Zaragoza al que se va a cualquier hora: 'Hay noches de verano que servimos unas 130 cenas
- El único pueblo de España 'donde nunca pasa nada' está en Aragón: uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval
- El análisis experto sobre Rober González: 'Es un futbolista de primer nivel para Segunda
- El Real Zaragoza abrocha el fichaje de Willy Agada
- Pau Sans no se entrena con el grupo y deja clara su situación de descarte