Sumar cierra filas con Puente y Podemos critica que "la inversión en mantenimiento no ha sido suficiente" tras el accidente de Adamuz

La izquierda a la izquierda del PSOE evita de momento exigir responsabilidades al Ministerio de Transportes de Óscar Puente, como han hecho PP o ERC, tras el accidente de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 víctimas mortales. Pero, dentro de esta posición, vuelven a aflorar los matices. El partido de Yolanda Díaz, Movimiento Sumar, socio minoritario del Gobierno, ha optado este lunes por cerrar filas en torno al ministro socialista tras las peticiones de dimisión, mientras Podemos sí ha avanzado en sus críticas y apunta ya a una falta de mantenimiento ferroviario.

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, defendió este lunes la actuación de Puente tas la tragedia: "Ha estado informando casi en tiempo real y dando la cara", argumentó en la habitual rueda de prensa del partido, dando así el apoyo del socio minoritario del Gobierno al titular de Transportes, que ha sido cuestionado en las últimas horas también por otros socios del Ejecutivo, como los republicanos.

La dirigente de Sumar pidió esperar a "ver cómo evoluciona la investigación" y aseguró que, a partir de ahí, habrá que "ver si hay que revisar algo", además de "analizar el impacto de la liberalización en nuestras infraestructuras" y "poner en marcha las medidas para que no vuelva a pasar".

Preguntada sobre la amenaza del PP de llevar a Pedro Sánchez a comparecer esta semana en el Senado en caso de no hacerlo en el Congreso, Hernández puso en valor que tanto el presidente de Gobierno como Puente habían solicitado comparecer a petición propia, insistiendo en la idea de esperar a conocer las causas concretas, y avanzando que "Sumar pedirá todas las responsabilidades políticas si las hubiera".

Podemos acusa la falta de inversión

Lejos del cierre de filas, Podemos evitó de momento pedir la salida del titular de Transportes pero sí apuntó ya a una carencia en las inversiones destinadas a esta partida en relación al incremento del número de viajeros y pone el foco en la liberalización del sector, obligada por Europa, reclamando "revisar el modelo ferroviario". Además, reclama acelerar la investigación y defiende que esperará a conocer las causas para, llegado el caso, reclamar ceses en el Gobierno.

"Si hubiera responsabilidades políticas, nosotros las exigiríamos", sostuvo este lunes en rueda de prensa el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que trató de centrar su discurso en dos flancos: la liberalización ferroviaria, con la entrada de nuevas compañías como Iryo o Ouigo, y la "política de subcontrataciones" que a su juicio es "mayoritaria en el sector ferroviario". Dos asuntos en los que ha pedido abrir un debate.

En el primero de ellos, además, ha asumido como propias las críticas a los maquinistas, acusando la falta de inversión en mantenimiento. "Los datos son los que son", comenzó Fernández, que pasó a relatar que durante la crisis económica bajo el Gobierno del PP hubo una "caída muy pronunciada en la inversión en infraestructuras ferroviarios", advirtiendo que "desde 2020 se ha incrementado lo que se destina a las infraestructuras ferroviarias, pero que no se ha hecho de forma suficiente", argumentó.

"La liberalización ha provocado un incremento exponencial del tráfico ferroviario y la inversión y mantenimiento tenía que haber sido acompasada, tenía que haber sido mayor de lo que se ha hecho hasta el día de hoy", defendió el también secretario de Organización de Podemos desde la sede del partido, que defendió que tras la tragedia "el modelo ferroviario tiene que revisarse". En este punto, reclamó al Gobierno "escuchar a los maquinistas" y sus reivindicaciones.

Fernández defendió que el hecho de no conocer aún las causas del accidente "supone un problema en la confianza de la ciudadanía", por lo que ha considerado que "es obligación del gobierno actuar con diligencia y con la máxima premura posible para garantizar la confianza y poner a fin poner fin a esta sensación de inquietud e inseguridad".

Noticias relacionadas

Podemos sitúa el centro de las críticas en la liberalización del sector, que a su juicio "se hizo de forma precipitada, sin que la infraestructura estuviese realmente preparada y sin priorizar el interés general por encima de otros intereses".