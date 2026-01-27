El Gobierno cumple con Junts y llevará la ley de multirreincidencia a pleno para su aprobación en dos semanas

El Gobierno sigue buscando recuperar la confianza de Junts. A las puertas de un nuevo año parlamentario que puede arrancar con una derrota del Ejecutivo a manos de los posconvergentes, el PSOE ha dado un paso más para cumplir con los de Carles Puigdemont y ha incluido en el orden del día del próximo jueves 12 de febrero el debate de la proposición de ley contra la multirreincidencia para su aprobación por parte de la Cámara Baja, tal y como los socialistas se comprometieron con Junts, y enviar el texto al Senado para que continúe su tramitación.

A finales de octubre, los posconvergentes dieron por rotas las relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez al considerar que este había incumplido todos los acuerdos alcanzados. Una semana después, en un intento de resolver la situación, el PSOE reactivó la tramitación de la proposición de ley contra la multirreincidencia exigida por Junts desde hace años. Durante noviembre y diciembre, los socialistas negociaron varias enmiendas a este texto con los posconvergentes, pero también con el PP. La mayoría de socios de izquierdas se mostraron molestos con esta negociación, pero al Ejecutivo le vale con el 'sí' del PP y Junts para sacar adelante la norma.

La norma

La proposición de ley plantea la modificación del artículo 234.2 del Código Penal para imponer pena de prisión de 6 a 18 meses a aquellos que acumulen tres condenas por hurto leve, sin necesidad de que el montante acumulado de las infracciones sea superior a 400 euros, como se recoge actualmente. Por otro lado, la multirreincidencia que agrava el hurto pasa a contarse solo con antecedentes menos graves o graves, excluyendo los leves, ya recogidos con el anterior cambio. Además, otras de las modificaciones pactadas establece la misma dinámica para los delitos de estafa, algo planteado por el PP. En el mismo sentido, se modifica el artículo 22 del CP para incluir los hurtos leves como agravante.

Una de las novedades más relevantes es que se establece la pena de prisión de uno a tres años (hurto agravado) si los objetos sustraídos son móviles o similares. Tras las enmiendas acordadas se deja fuera de este último apartado los dispositivos que se encuentren a la venta o exposición en establecimientos comerciales. Por último, otros de los cambios establecen como delito el 'petaqueo', el suministro de gasolina a las narcolanchas, o plantean la posibilidad de imponer de manera cautelar la prohibición de acudir a un determinado lugar, barrio, municipio cuando se investigue un delito a fin de proteger a la víctima.