El Gobierno presiona a Junts para el decreto ómnibus con retratarse “con PP y Vox o con los pensionistas”

El Gobierno vuelve a afrontar una situación similar a la que vivió el año pasado con el decreto ómnibus en el que incluyó la revalorización de las pensiones. Aunque ahora el texto es más limpio, vuelve a incluir cuestiones que nada tienen que ver con la subida de las pensiones, como la prórroga de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional y, por ende, la oposición de PP y Vox, además de Junts, amenazan con tumbarlo. Se cuestiona esta mezcla de temas y los posconvergentes hablan directamente de chantaje. No se trataría del fondo, sino de la forma. En el Ejecutivo, por su parte, vuelven a presionar a Junts con retratarse, al estar en juego la subida a más de diez millones de pensionistas.

“La decisión es clara. Estar con PP y Vox, o al lado de los pensionistas”, ha retado la portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, esta mañana durante una entrevista en TVE. “Serán los grupos los que tengan que explicar su posición, el Gobierno ha hecho su tarea”, ha añadido para dejar la pelota en el tejado de quienes se plantean votar en contra.

El real decreto que impulsó el Gobierno a finales de diciembre y que eleva las pensiones un 2,7%. Hace un año, decayó el texto en el que se revalorizaban y el Gobierno pactó posteriormente desgajarlo en otro texto que recuperó la revalorización con carácter retroactivo.

Como hace ahora un año, los socialistas presionan igualmente al PP por su posición, dicen, "inexplicable". "Una vez más, en materia de pensiones, siempre que tienen oportunidad se colocan en contra de los pensionistas", reprochaba la portavoz del Gobierno. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, apuntaba también a los populares en otra entrevista en RNE: "El PP hoy se está equivocando porque quiere golpear al Gobierno de España y vuelve a cometer el error. No golpea al Gobierno de España, está golpeando a 10 millones de pensionistas".

Solicitudes de regularización

La ministra con competencias en Migración ha puesto en valor también el acuerdo con Podemos para la regularización extraordinaria de migrantes. El plazo para ello, según ha avanzado, arrancará a principios de abril y estará cerrado el 30 de junio. Una respuesta, según ha defendido en la misma entrevista, “ágil, garantista y segura”. Se calcula que la medida que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros beneficiará a medio millón de personas.

Las solicitudes tendrán carácter automático. En el momento de presentación, según apuntaban desde Podemos estelunes, "quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona". Además, cuando la solicitud se admita a trámite, para lo que se establecerá un plazo máximo de dos semanas, "se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria", detallaban los morados tras el acuerdo.