Juicio a los Pujol
Un puerto y un casi en Argentina, los otros negocios de Pujol Ferrusola que pasarán por el jucio
Entre los testigos figura Javier Suqué Mateu, directivo del grupo Inverama, vinculado al juego y al sector de vinos y cavas
Quién es quién en el juicio a la familia Pujol
El juicio por la fortuna oculta de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley avanza. Por ahora, los testimonios que comparecen ante el tribunal de la Audiencia Nacional están vinculados, sobre todo, a los negocios del primogénito del exmandatario, Jordi Pujol Ferrusola, para quien el fiscal reclama 29 años de cárcel por asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, cuatro delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución. Las sospechas sobre la presunta simulación de contratos para canalizar comisiones de empresas constructoras adjudicatarias de obras públicas no solo se habrían producido en España, sino también en otros países, como México, Gabón o Argentina.
Los testigos que comparecen este miércoles participaron, por ejemplo, en la actividad de la mercantil Inter Rosario Port Service (IRPS), constituida en España en 2001 con el objetivo de concurrir a la licitación de una terminal en el puerto de Rosario (Argentina). En julio de 2007, Jordi Pujol Ferrusola y su esposa, Mercè Gironès, adquirieron acciones de esta empresa —de la que dependía la argentina Terminal Puerto Rosario— por un precio de 451.793 dólares de la época, según el fiscal. En 2011 realizaron ampliaciones de capital que, a juicio de la acusación, simulaban préstamos.
En marzo de ese mismo año, Gironès ofreció una opción de venta del 30 % de Terminal Puerto Rosario a la compañía argentina Vicenti SA, una operación que se cerró un año después por 7,2 millones de euros (8,9 millones de dólares). La Fiscalía sostiene que esta transacción generó un beneficio para los acusados de alrededor de cinco millones de euros.
Facturación bajo sospecha
Otro de los negocios en los que presuntamente asesoró Pujol Ferrusola fue un casino en la misma localidad, en el que participaba Inverama —empresa de la que está citado un directivo, Javier Suqué Mateu—. Inverama, una compalía familiar vinculada al mundo del juego y de los veinos y cava, facturó a una sociedad del hijo del expresidente, en 2003 y 2006, cerca de 380.000 euros. En la sesión de este miércoles también está previsto que vuelva a salir a colación un proyecto de inversión en Croacia impulsado por varios empresarios.
