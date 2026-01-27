Yolanda Díaz celebra la regularización de migrantes pero minimiza el papel de Podemos: "Se negocia con todos"

Yolanda Díaz celebra la regularización extraordinaria de migrantes que el Gobierno sacará adelante este martes en Consejo de Ministros tras un acuerdo con Podemos, pero resta importancia al papel del partido morado, diluyendo su contribución para sacar adelante la medida y asegurando que "se negocia con todas las formaciones políticas".

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Ejecutivo, preguntada por el acuerdo entre al ala socialista del Gobierno y Podemos, ha evitado reconocer el mérito de la formación. “Me parece maravilloso, se negocia con todo el mundo”, detalló en una entrevista en RNE, lanzando una advertencia al partido morado: "Las políticas no son de la política, son de todo el mundo", argumentó.

Díaz tildó la medida de "la mejor noticia" y defendió que la apoyan "todos los partidos salvo la extrema derecha". En su entrevista no mencionó en ningún momento a Podemos, que le ha declarado una guerra abierta y que ha empleado el acuerdo con el Gobierno como palanca para proyectarse como un partido útil.

"El método Podemos funciona", resumió este martes Irene Montero en una entrevista. "Mantenernos firmes en nuestras posiciones a pesar del precio político que tenemos que pagar, nos da una posición negociadora que permite ganar derechos", vino a decir la exministra.

Frente a Díaz, que omite el papel de Podemos en esta medida, otras figuras de la coalición Sumar sí ponen en valor el papel del partido morado. Es el caso de Gerardo Pisarello, candidato de los Comuns a la Alcaldía de Barcelona y muy próximo a Ada Colau, partidaria de volver a tender puentes con los morados.

En rueda de prensa en el Congreso, Pisarello defendió que la regularización es "una victoria democrática más importante de esta legislatura" para "miles de personas que viven y trabajan en España", y además recalcó que "esta victoria no habría sido posible sin el empuje de Podemos".