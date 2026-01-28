Corrupción
Ábalos renuncia al acta de diputado en el Congreso por Valencia
Ábalos obtuvo su acta dentro de la lista del PSOE, pero tras su imputación pasó al grupo Mixto y fue apartado de las filas socialistas. Ahora, con su renuncia, el PSOE 'recupera' un diputado con la llegada de Ana María González Herdaro, alcaldesa de Llaurí a la Cámara Baja como parlamentaria por Valencia.
Su renuncia no afecta al juicio en el Tribunal Supremo que está a punto de juzgarse y por el que está en prisión preventiva
El exministro José Luis Ábalos informó este miércoles que ha solicitado a la Mesa del Congreso la renuncia al acta como diputado por Valencia. El que fuera secretario de Organización del PSOE está ahora mismo en prisión preventiva a la espera de juicio oral por el caso del pelotazo de las mascarillas durante su etapa en el Ministerio de Transportes.
Fue el propio Ábalos, a través de su perfil en redes sociales que le gestiona su hijo, quién informó del escrito registrado este mismo 28 de enero a las 12:02 horas.
Este paso de renunciar a su condición de diputado, que no afecta al juicio que está a punto de comenzar en el Tribunal Supremo por su condición de aforado, lo da "una vez" se ha resuelto por la Sala II del Tribunal Supremo el recurso de apelación que presentó contra su ingreso en prisión.
Según explica Ábalos, no había renunciado hasta ahora a su condición de diputado por Valencia "dado que en todo este proceso he considerado que el respeto a los procedimientos legales es un pilar fundamental del Estado de Derecho que garantiza la ‘presunción de inocencia’ de todas y todos los ciudadanos; asegura la separación de poderes; la imparcialidad y la tutela judicial efectiva sin arbitrariedades".
Fuentes del PSOE y del PSPV confirman a EL PERIÓDICO que el acta que deja Ábalos implica la llegada al Congreso de Ana Maria González Herdaro, Alcaldesa de Llaurí.
