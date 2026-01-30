CASO HIDROCARBUROS
Carmen Pano contradice a Aldama y reitera ante el juez que entregó dinero en Ferraz a petición del comisionista
La empresaria ha matizado la versión que dio en el Tribunal Supremo y ahora atribuye el origen del dinero al socio de Víctor de Aldama
La empresaria Carmen Pano ha reiterado este viernes ante el juez Santiago Pedraz que llevó 90.000 euros a Ferraz, pero ha matizado que solo en la primera entrega, de 45.000 euros, el dinero le fue entregado por el comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama, según explican a esta redacción fuentes presentes en su declaración en el caso hidrocarburos.
Además, ha explicado que el primer pago fue como favor a Aldama, quien se lo entregó y después le pidió que lo llevara a Ferraz, pues él estaba solo en su oficina y no podía desplazarse a la sede de los socialistas para hacer la entrega.
Según esta versión, en el segundo pago, también de 45.000 euros, el dinero no se lo entregó Aldama, sino otra persona que identificó como "Lolo", a quien vinculó con el socio del comisionista, Claudio Rivas Ruiz-Capillas.
Una versión "ridícula"
Este testimonio se produce justo un día después de que el comisionista asegurara ante el magistrado que investiga un presunto fraude inicial de 182,5 millones en el IVA de los hidrocarburos, asegurara que Carmen Pano "se lo estaba investigando todo".
En otro momento, Aldama definió como "ridícula" la versión de esta empresaria: "Ella me daba a mí para entregarle a ellos. Que yo le entregara a ella para darlo es falso", ha relatado, para después preguntarse: "¿Qué más me daría a mí decir que entregué 90.000 euros para la sede del PSOE si ya he reconocido cantidades más graves?".
