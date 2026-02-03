Feijóo acusa a Sánchez de "plagiarle" la prohibición de redes a los menores y de "utilizar como rehenes" a los pensionistas

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, aprovechó este martes una rueda de prensa conjunta en el aeropuerto de Teruel con el presidente de Aragón y candidato de su partido a las elecciones del próximo domingo en esa comunidad autónoma, Jorge Azcón, para arremeter contra el Gobierno en dos frentes.

De un lado, y casi al mismo tiempo que el Consejo de Ministros daba luz verde al nuevo decreto para revalorizar las pensiones -dividiendo en dos el decreto ómnibus que la mayoría del Congreso de los Diputados rechazó la semana pasada- acusó al Gobierno de "utilizar a los pensionistas"; y de otro, y en tono sarcástico, acusó a Pedro Sánchez de haberle copiado la idea de prohibir a los menores de 16 años el acceso a las redes sociales, anunciada por el presidente del Gobierno desde Dubai.

Feijóo admitió con cautela no conocer en ese momento "el texto del Consejo de Ministros", pero afirmó que "lo que sí queda claro es que el Gobierno estaba intentando utilizar a los pensionistas para solventar sus problemas políticos". Y aun más, afirmó que "la prioridad es Sánchez y lo secundario son los pensionistas".

Noticia en elaboración.