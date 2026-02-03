La relación de Zapatero con un detenido por Plus Ultra pone al expresidente en la diana : "No me van a intimidar"

La relación de "amistad" que mantiene con el empresario Julio Martínez Martínez, uno de los detenidos en el caso Plus Ultra, ha situado de nuevo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de la diana. Aunque en su entorno señalan que lleva años en el punto de mira por su implicación con Venezuela y su relación con el régimen que presidía hasta que fue capturado Nicolás Maduro.

Ahora el foco está en la relación profesional que mantiene con Julio Martínez Martínez, quién el pasado mes de diciembre fue arrestado y posteriormente puesto en libertad dentro de una investigación por un supuesto blanqueo de capitales en una operación policial que implica a la aerolínea Plus Ultra. Por este motivo el Partido Popular anunció a final de año que citarán - aun no hay fecha- al expresidente a la comisión de investigación del Senado sobre el llamado caso Koldo y los demás asuntos de presunta corrupción que cercan al Ejecutivo de Pedro Sánchez. En las filas de la formación que preside Alberto Núñez Feijóo están esperando el momento oportuno para gastar la 'bala política' de citar al expresidente.

Efectivos de la Policía Nacional durante un registro en la sede de la aerolínea Plus Ultra / Alberto Ortega - Europa Press

Pero "no me van intimidar”, traslada Rodríguez Zapatero en su entorno, tras ver cómo se han incrementado las informaciones e incluso las denuncias -por ahora se van archivando todas- contra él en los tribunales en las últimas semanas. Sostienen en su círculo más próximo que parte de lo que hay en su contra es porque es “el único” expresidente que apoya al actual Gobierno de Pedro Sánchez y, especialmente, por su labor en Venezuela. Una gestión que, dicen desde su entorno, este fin de de semana ha dado frutos con la propuesta anunciada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, de una amnistía general que ponga en libertad a los presos políticos del régimen. Hito en el que, dicen en su círculo, llevan trabajando el expresidente de un modo callado más de 10 años.

Autónomo

Rodríguez Zapatero se declara como un “autónomo” que, como tal, declara a Hacienda sus ingresos. Según aseguran desde su entorno, la relación profesional que mantiene con Martínez se ciñe a una “prestación de servicios como consultor con Análisis Relevante Sociedad Limitada", empresa de que es propiedad de su amigo.

La mercantil Análisis Relevante se puso en marcha a finales de 2019 y se registró en febrero de 2020 como una pequeña consultora impulsada por “un grupo de amigos”, entre los que figura Martínez, aseguran dichas fuentes. Las dudas ahora parten de la relación de amistad que el expresidente admitió desde que estalló el procedimiento que llevó a la detención del dueño de Plus Ultra [Julio Martínez Sola], la aerolínea que fue rescatada durante la pandemia por el Gobierno con 53 millones de euros.

Imagen de los directivos de la aerolínea Plus Ultra detenidos y puestos en libertad con cargos. / Efe

En estos años, según trasladan a esta redacción desde el entorno del expresidente, la relación con Análisis Relevante - que según El Mundo le ha reportado 450.000 euros en seis años - no ha supuesto el principal en su actividad. Y apuntan a que el exjefe del Ejecutivo declara como autónomo, no tiene ninguna sociedad, y aporta "con satisfacción" el 45% que corresponde de lo percibido a Hacienda. Es a través de esta figura con la que realiza las conferencias, actos y labores que llenan su agenda tras su renuncia a percibir salario alguno por sus años al frente del Gobierno.

Cuatro detenidos

En la operación desarrollada por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) el pasado 11 de diciembre fueron detenidos el máximo accionista de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, el consejero delegado, Roberto Roselli; y el mencionado Julio Martínez Martínez. Este último, en declaraciones a la prensa, reconoció haber percibido pagos procedentes de la aerolínea. Sin embargo, ha negado haber cobrado por el rescate, al mismo tiempo que ha rechazado ser "testaferro de Zapatero", a quien califica como "amigo".

Por su parte, también en una entrevista concedida al rotativo madrileño, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero reconoció haber ingresado cantidades de dinero de la empresa de Julio Martínez Martínez "por consultorías globales". En este sentido, EL PERIÓDICO ha podido confirmar que en la sociedad de las hijas del expresidente del Gobierno, Whathefav, se incluía a Análisis Relevante como uno de sus clientes.

Empresa estratégica

En declaraciones a los medios de comunicación Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos en prisión provisional desde el 27 de noviembre, ha informado de las supuestas presiones ejercidas por el expresidente Zapatero para que se llevara a cabo el rescate de la aerolínea. En declaraciones a esta redacción, aseguró incluso que su padre no tuvo conocimiento, hasta que llegó al Consejo de Ministros, de un asunto que dependía de su ministerio: otorgar a Plus Ultra la condición de empresa estratégica, que era un requisito sin el que no podía recibir la ayuda de 53 millones de la SEPI. En sentido contrario, Zapatero ha negado haber realizado cualquier gestión para el rescate de la compañía aérea.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a los directivos de la compañía aérea Plus Ultra del presunto uso indebido del rescate, cuyo dinero habría servido para llevar a cabo "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela", según consta en una querella, a la que ha tenido acceso esta redacción, que pone el foco en el supuesto blanqueo de una dinero prestado procedente de Suiza.

Tal y como informó esta redacción de fuentes implicadas en el caso, los préstamos bajo sospecha los habría negociado uno de los antiguos accionistas de Plus Ultra, en concreto el ciudadano venezolano Rodolfo Reyes, ante la falta de liquidez de la compañía tras la pandemia. De forma reciente, Reyes se habría desprendido de sus participaciones en la aerolínea, que han ido a parar a Julio Martínez Sola, que habría pasado de poseer poco más del 1% a tener el 65% de la aerolínea.