En una sentencia
El Supremo establece que las subvenciones a comunidades de propietarios no pueden afectar al ingreso mínimo vital de los vecinos
La Sala de lo Social declara que las ayudas para arreglar una fachada son independientes de las que pueden recibir las personas que residen en el inmueble
El Tribunal Supremo ha dado la razón a una beneficiaria del ingreso mínimo vital a la que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le suspendió la prestación por considerar que una subvención para arreglar la fachada que había recibido la comunidad de propietarios en la que residía debía ser computada como su propia renta, en proporción a la participación de su vivienda en la comunidad. Ello suponía que perdiera el ingreso mínimo vital.
Con esta sentencia, el Tribunal Supremo extiende al ingreso mínimo vital el mismo criterio que ya había aplicado anteriormente en varias sentencias de 2023 y 2024 al complemento de mínimos de las pensiones de jubilación, dado que la Seguridad Social también intentaba tenerlas en cuenta en estos casos y retiraba el complemento que garantizaba a los jubilados cobrar la pensión mínima al computar como renta este tipo de ayudas públicas recibidas por la comunidad de propietarios en la que residen.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo afirma que dichas prestaciones tienen por objeto paliar una situación de necesidad y la subvención recibida por la comunidad de propietarios está vinculada a un objetivo que no permite que el beneficiario la utilice para atender sus necesidades propias, lo que hace plenamente compatible las dos prestaciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las últimas horas del mercado de fichajes del Real Zaragoza, en directo
- El Liceo Molière de Zaragoza, en venta: la red de la Misión Laica Francesa busca socio inversor en España
- Los cuatro colegios públicos que se han colado entre los 25 mejores de Zaragoza: desde programas de radio hasta mercadillos solidarios
- Diamond Foundry empieza a reclutar en Zaragoza a los primeros directivos de su planta tecnológica: salarios de hasta 200.000 euros al año
- La llegada de Juan Larios al Real Zaragoza ya es oficial: el lateral izquierdo firma hasta final de temporada
- Cierra por sorpresa un mítico bar de tapas del centro de Zaragoza: 'No es un adiós triste, es un gracias enorme
- Mawuli Mensah firma hasta 2028 y es el sexto fichaje. 'Tengo muchas ganas de estar allí y de demostrar mis condiciones
- Una estación de esquí del Pirineo de Aragón se cuela en el top 6 mundial de mayores espesores de nieve