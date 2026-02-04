Los Pujol entregan las notas de Villarejo para demostrar maniobras en su contra: "Hay que desmantelar el independentismo"

El abogado Francesc Sánchez, que defiende al exdiputado Oriol Pujol Ferrusola, ha presentado, ante el tribunal que le juzga a él y al resto de la familia del expresidente catalán Jordi Pujol Soley por la fortuna oculta en Andorra, documentos que obran en la causa que se sigue en el país vecino por la Operación Cataluña, en la que figuran como querellados el expresidente Mariano Rajoy y dos de sus ministros, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz. Entre estos escritos hay notas informativas atribuidas al excomisario José Manuel Villarejo, en las que se detallan las presuntas maniobras que la denominada policía política habría diseñado para investigar a los Pujol. "El objetivo primordial es el desmantelamiento del movimiento independentista", detalla uno de ellos, el informe titulado "Gestiones Andorra".

La documentación, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, incluye las denominadas "notas informativas" o de "inteligencia" que redactó el propio excomisario Villarejo. En el asunto de al menos alguna de ellas figura: "Dinero offshore familia Pujol". En ellas se detallan las acciones que atribuye a otros miembros de la policía política para averiguar las cuentas bancarias de la familia del expresidente, entre ellas, las que afirma realizó el comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, con el que está enfrentado desde la investigación del caso Emperador, en el que se investigó a la presunta mafia china por supuesto blanqueo, delito por el que las autoridades andorranas intervinieron la Banca Privada d'Andorra (BPA).

También se incluyen dos correos aportados en la causa andorrana por Higini Cierco, uno de los expropietarios de esa entidad bancaria, que le habría remitido el ex número dos de Interior con el PP, Francisco Martínez, al exmando policial, principal imputado en España del caso Tándem, en el que se investigan las prácticas cuando menos cuestionables de la Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Se da la circunstancia de que los Pujol han solicitado varias veces poderse personar como acusación particular en ese procedimiento, al considerarse perjudicados por las prácticas de la Operación Cataluña, realizadas precisamente por Villarejo, al que ahora paradójicamente han convertido en uno de sus principales testigos. También se ha entregado en la Audiencia Nacional la declaración que prestó en esa condición en los juzgados de Andorra.

El interrogatorio especial

Uno de esos correos, enviado a las 11.17 horas del 10 de abril de 2015, reza: "Después del trabajo que costó que iniciara la causa contra los Pujol en 2013 por la denuncia [de] tu colaboradora M. V. A.". A raíz de este mensaje, el abogado de Oriol Pujol ha instado a que en el interrogatorio a María Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, corrobore si esas siglas son las suyas. La defensa también ha aportado otros mails, del 6 y 16 de marzo de 2015, que dejan "claramente en evidencia", a su entender, las instrucciones de la "superioridad" que recibían tanto el excomisario Villarejo como otros interlocutores.

La defensa de Oriol Pujol considera que es "de importancia capital" la recepción de esta prueba, al haber admitido el tribunal la testifical de los policías señalados en la Operación Cataluña, entre ellos el excomisario Villarejo. El objetivo es poder preguntar en su interrogatorio sobre estos documentos y, de esta manera, "esclarecer" de quién recibían órdenes, a quiénes se oculta bajo abreviaturas y sobrenombres y, en definitiva, discernir la intervención "político-policial" que pudo darse en el inicio de la investigación contra la familia del expresidente de la Generalitat.

Durante su comparecencia ante la justicia andorrana el 31 de octubre de 2021, cuya transcripción ha sido aportada por la defensa en la Audiencia Nacional, Villarejo explicó que se puso en marcha una investigación para “intentar evitar que el proceso independentista de Catalunya viera la luz”, por lo que se creó un operativo “formado por el ministro del Interior y el servicio secreto” español.

Según su versión ante la jueza andorrana, uno de los elementos “que podrían interesar sería el dinero que hubiera obtenido de manera ilegal parte del sector independentista y particularmente la familia Pujol”. El excomisario reconoció que hizo lo que llamó "notas de inteligencia", ninguna con membrete oficial, más allá de un encabezamiento que las relaciona con el caso Pujol. Añadió que comenzó a tener problemas cuando advirtió de que "era un error que la familia Pujol tuviera las mismas cuentas que el rey emérito", en referencia a la cuenta Soleado en la que también participaba Francisco Correa, el empresario que encabezó la trama Gürtel.

Noticias relacionadas

El excomisario, cuya animadversión hacia el que era director del Centro Nacional de Inteligencia Félix Sanz Roldán les llevó hasta los tribunales, agregó en la querella presentada por los hermanos Cierco en Andorra -tras la intervención de la BPA por presunto blanqueo- que recibió presiones del servicio secreto español a partir de ese momento. La mala relación entre ambos llega hasta el punto de que en la comisión abierta por los atentados del 17 de agosto de 2017 en el Congreso Villarejo responsabilizó al exresponsable del CNI de lo ocurrido.