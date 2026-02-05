Absueltos López Madrid y Villarejo al no ver la Audiencia Nacional prueba de un contrato para acosar a la doctora Pinto

La Audiencia Nacional ha absuelto al comisario jubilado a José Manuel Villarejo y al empresario Javier López Madrid del delito de cohecho derivado de un supuesto encargo que este último habría hecho al policía para hostigar a la dermatóloga Elisa Pinto, con la que el ejecutivo mantenía un “grave” conflicto personal que ha derivado en denuncias cruzadas de acoso.

El tribunal no ha encontrado pruebas de la citada contratación pese a que el empresario reconoció durante su declaración en el juicio haber contactado a Villarejo ante la "avalancha de llamadas" que estaba recibiendo tanto él personalmente --unas 1.500 en total durante 8 meses-- como su mujer, sus hijos y su círculo más cercano de amigos, que atribuye a la doctora Elisa Pinto, y que le venían provocando una situación de "zozobra personal".

La Fiscalía no les acusaba y era partidaria de absolverlos porque considera que los hechos no son constitutivos de delito, mientras que la abogada de la doctora, Ana Blanco, --personada como acusación popular, y no particular-- pedía para cada uno de ellos seis años de cárcel. También ha sido absuelto Rafael Redondo, socio del policía jubilado, y para quien la acusación popular solicitaba cuatro años de prisión.

El excomisario José Manuel Villarejo a su llegada a la Audiencia Nacional, a 20 de enero de 2026, en Madrid (España). / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Durante su declaración ante un tribunal presidido por la magistrada Teresa Palacios, la facultativa narró el acoso que según ella sufrió por parte de Javier López Madrid desde 2012 por vía telefónica, mensajes de texto y visitas a su consulta y domicilio, así como la situación de angustia que vivió cuando en un determinado momento comenzó a recibir amenazas contra ella y sus hijos, que relaciona con su intención de interponer denuncia contra el empresario para frenar esta situación. No obstante, en la la vista no se enjuician estas conductas, sino la presunta contratación del empresario del comisario, que no se ha podido demostrar.

Noticias relacionadas

Con respecto al presunto acoso en sí, como ya informó EL PERIÓDICO, El ascenso a la Audiencia Provincial de Madrid de la jueza Paloma Pereda, que hasta finales del pasado mes de enero era titular de la Plaza número 10 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Madrid, obligó aplazar (por segunda vez) el juicio por estos hechos. Inicialmente, tenía que haber comenzado el pasado lunes, también contra el empresario Javier López Madrid y el comisario jubilado José Manuel Villarejo por presuntos delitos de acoso, amenazas y "lesiones con instrumento peligroso" sufridos por la doctora Elisa Pinto.