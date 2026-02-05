Barcelona, la provincia con más operaciones contra el yihadismo: 159 terroristas detenidos desde 2012

Todas las fuentes policiales consultadas en la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra señalan a Barcelona como principal escenario del yihadismo en España. Con 159 detenidos en 92 operaciones policiales contra el terrorismo islamista, Barcelona y su área metropolitana sobresalen en la estadística por provincias que desde 2012 elabora y hace pública la Secretaría de Estado de Interior. Es la mayor cifra del mapa español, superando de largo a los 110 detenidos en 60 golpes policiales llevados a cabo en Madrid, segundo escenario en el ranking de la lucha antiyihadista de los últimos años.

Barcelona, recuerdan fuentes de Interior, lideró ese listado también en 2025 con 33 detenidos; lleva diez años en cabeza, y ya ha ingresado en la lista de este año desde que, la pasada semana, los Mossos detuvieran en L'Hospitalet a un peluquero chino al que se investiga por su supuesta implicación en la financiación de la organización palestina Hamás con criptoactivos. Ha sido puesto en libertad mientras continúa la pesquisa, pero ya es uno de los cinco detenidos con que se ha estrenado el balance de 2026, con operaciones policiales llevadas a cabo también en L’Ametlla de Mar (Tarragona), Ferrol (A Coruña) y Cartagena.

Detenidos por terrorismo yihadista desde enero de 2012 a diciembre de 2025

El número de detenidos acumulados en el silencioso campo de batalla barcelonés de la lucha antiterrorista es más del 10% de todas las detenciones por delitos relacionados con el terrorismo islamista practicadas en España desde la matanza de los trenes de Atocha, el 11 de marzo de 2004. El total de terroristas o colaboradores del terrorismo atrapados por las Fuerzas de Seguridad en estos 21 años dentro de España es 1.221, según el recuento del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), sobre datos suministrados por todos los cuerpos policiales.

Los datos de la provincia de Barcelona superan también a los dos grandes focos que para esta lucha policial representa lo que los guardias civiles llaman informalmente “el frente sur”. En Melilla han sido detenidos 78 yihadistas en 37 operaciones; en Ceuta han caído 43 detenidos en 21 actuaciones de las Fuerzas de Seguridad.

Barcelona ciudad igualmente destaca en esta lista negra, con 61 detenidos. Son la mayoría de yihadistas capturados en Catalunya, más que los 55 anotados por Interior en la ciudad de Madrid. Pero la comparación es elocuente en proporción con Ceuta y Melilla, localidades mucho más pequeñas y con el fenómeno integrista menos disperso entre los estratos de su población. En Melilla, los 78 detenidos fueron capturados entre un vecindario 20,1 veces menor. El dato de la capital catalana supera igualmente al de Ceuta, también con una población 20,1 veces menor.

Mucha gente, mucha policía

Hay plazas de especial relevancia en la lucha antiterrorista de los últimos 13 años, como la conurbación de Murcia y sus agrociudades -con 18 detenidos-, o el eje que forman la Costa del Sol -desde Málaga capital (diez detenidos), pasando por Estepona y Marbella, cada una de esas villas con dos yihadistas capturados- y el área de Algeciras y Campo de Gibraltar, un espacio de 225 kilómetros de largo donde han sido atrapados diez yihadistas desde 2012.

Yassne Kanjaa, detenido en dependencias de la Policía Local de Algeciras el 25 de enero de 2023, tras haber asesinado al sacristán Diego Valencia. La Justicia lo absolvió por trastorno mental. / El Periódico

Barcelona tiene características propias como caldo de cultivo del fenómeno, que en algunos casos se asemejan a las de Madrid o el sur occidental andaluz. Diversas fuentes policiales y no policiales encuentran la primera razón en una más amplia concentración de musulmanes entre los estratos de su población extranjera. Pero “eso no significa que haya relación directa entre inmigración marroquí, por ejemplo, y terrorismo”, se apresura a aclarar una de las fuentes de Interior preguntadas por este diario.

A más población, más posibilidad de casos. “Catalunya es un punto caliente de radicalización, pero, es que por la propia densidad de población hay muchos detenidos”, sostiene un jefe de área de la Policía Nacional; y desde los Mossos una colega con parecida experiencia aporta como razón para los datos de Barcelona una evidencia: que sobre Catalunya actúa una red policial más nutrida, tres cuerpos con servicios de información en vez de dos, y “la presencia de los Mossos en el CITCO ha favorecido las investigaciones”.

Juventud española

Una mayoría de detenidos de los últimos tres años son jóvenes -algunos incluso adolescentes- que ya han nacido en España y tienen nacionalidad española. Recuerda este detalle la ensayista y analista social Hanan Serroukh, de familia marroquí, nacida en España, afincada en Catalunya. “El perfil del yihadista hoy en España no es el de alguien que ha venido de Marruecos o Siria, sino un joven nacido y crecido aquí”, asegura.

Mohamed Houli Chemlal uno de los terroristas de la ce´lula de Ripoll que atentó en Barcelona y Cambrils en 2017, concudido por la Policía en el Congreso de los Diputados en febrero de 2025. / J.P.Gandul EFE

A menudo, cuando la Guardia Civil entra en una casa para detener a un joven que, en internet, estaba aprendiendo a matar por la causa de la yihad, o que convencía a otros para hacerlo, encuentran un muchacho varón, sin trabajo ni interés por los estudios, cuyas relaciones sociales se limitan al mundo virtual… “y los padres se quedan estupefactos; no sabían nada”, relata un oficial de la lucha antiterrorista del instituto armado.

Serroukh lo vive como un fracaso social: “Nacen miles de jóvenes hijos de la inmigración en territorio español, europeo, pero no viven ni crecen en los valores y leyes de este espacio”.

El urbanismo importa

Eso que apunta la ensayista enlaza con otra de las causas en las que coinciden las fuentes consultadas: la guetización. La mayoría de los detenidos por delitos de yihadismo en 2023, 2024 y 2025 vivían en entornos socialmente monocromáticos, de inmensa mayoría de vecinos musulmanes. Es la creencia, por cierto, en la que se ha cebado el terrorismo islamista: la mayoría de víctimas mortales del yihadismo eran mahometanos. “Los que vienen de una determinada zona de un país buscan estar con sus paisanos. Les da colchón social, pero eso también favorece que los que eran líderes con sus imposiciones y prohibiciones en su pueblo sigan mandando aquí”, indica un guardia dedicado a labores de Información con amplia experiencia catalana.

El urbanismo, como factor conservador del caldo de cultivo del yihadismo. También lo ve así una de las fuentes de la lucha antiterrorista en la Policía Nacional. “Favorece, aunque nuestros dirigentes no quieren admitrlo. Las redes de Hermanos Musulmanes -uno de los embriones del yihadismo en el norte de África- están presentes y muy activas en zonas tensionadas y vulnerables -relata Hanan Serroukh-. Atienden a jóvenes fuera de los horarios escolares, se hacen presentes en escuelas, en universidades, para construir relatos a favor del yihadismo”.

No es solo en Barcelona: “Tenemos realidades extremas como Figueres, Terrassa, Roses… parecidas a Molenbeek”, describe. De esa población obrera próxima a Bruselas han salido la mayoría de terroristas que han atentado en Bélgica, y muchos de los que atacaron en Francia, igual que, en 2014, cuando el Estado Islámico pedía reclutas para su guerra en Siria e Irak, fue el barrio del Príncipe de Ceuta el principal punto español de emisión.

Fractura social

“Hoy, en 2026, hay zonas de Catalunya en la que yo, como mujer, no puedo entrar a un bar ni caminar a ciertas horas por la calle porque las dinámicas están dirigidas por los principios del islamismo”, denuncia Serroukh, que de joven se rebeló cuando le querían imponer un matrimonio no deseado.

Algunos análisis del yihadismo en España basados en BDEYE, la base de datos interna del Real Instituto Elcano, sitúan en Barcelona y su área metropolitana una destacada concentración de espacios de oración salafistas, próximos al radicalismo suní. Algunos de esos oratorios -no todos- han esparcido durante mucho tiempo argumentos integristas. No obstante, "su capacidad de captar adeptos es mínima en comparacion con la de las redes sociales", sostiene desde Madrid una de las fuentes policiales.

No solo es el ambiente en el barrio, en la comunidad. La radicalización yihadista hoy es “un proceso muy individual, y muy online…” matizan en la Policía, cuerpo cuyas brigadas de Información han reforzado las patrullas en internet más que las de la calle. “Es difícil atribuir estos datos de Barcelona -también los de Madrid o Málaga- a algo definido y concreto. Casi siempre suele ser un conjunto de factores que se alinean de mala manera”, indica el oficial de la Guardia Civil.

Noticias relacionadas

Es el caso de la evolución del yihadismo, desde un terrorismo de base fanática religiosa a un terrorismo de inspiración geoestratégica -Siria, Irak, Sahel, el espacio del gran califato- con yacimientos en la pobreza y la exclusión de jóvenes que se sienten ajenos a la sociedad, cuando no víctimas de explotación y racismo. Lo define Hanan Serroukh: “El yihadismo aprovecha las fracturas sociales para expandir su ideario. Hermanos Musulmanes, desde que se fundó, ha sabido aprovecharlas”.