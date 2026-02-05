Directo | Salazar rompe su silencio en el Senado y explica su polémico almuerzo con Pilar Alegría

En sus primeras declaraciones después de que hace ocho meses renunciara a todos sus cargos en el Gobierno y en el PSOE por unas denuncias de acoso sexual, Francisco Salazar se ha referido a las que fueron sus compañeras para asegurar que siempre las "respetó" como profesionales y mujeres, y que si dimitió de todos sus cargos fue por el bienestar de su familia. Además, se ha referido al almuerzo que mantuvo en noviembre con la exministra Pilar Alegría, ahora candidata socialista a las elecciones de Aragón de este domingo, para negar que hablaran sobre la campaña electoral o que le hicieran encargo alguno.

El 5 de julio del año pasado, en el Comité Federal extraordinario del PSOE para reestructurar la ejecutiva del partido, Salazar iba a ser nombrado adjunto a la Secretaría de Organización. Sin embargo, eldiario.es publicó una serie de denuncias anónimas de acoso sexual contra Salazar y ese mismo día renunció a todos sus cargos en el PSOE y en el gabinete del presidente del Gobierno. Desde entonces, el exdirigente se ha mantenido en silencio.

"A todas las compañeras con las que he trabajado siempre las he respetado como profesionales y como mujeres y cuando yo me retiro y renunció a mis cargos lo hago por una sola razón, que es mi familia", ha dicho este jueves en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado en sus primeras declaraciones públicas. Ante las preguntas de los senadores ha dejado claro que él no dice que las denuncias sean "falsas ni no falsas", sino que no entra en el tema. Durante la comisión ha dicho en varias ocasiones que, desde aquel momento, no tiene prácticamente contacto con dirigentes o exdirigentes del PSOE.

Ha sido la propia senadora del PSOE María del Lirio Martín la que ha cargado con más contundencia contra Salazar: "Usted error. No tuvo un comportamiento adecuado. Lo lamento mucho y espero que usted también lo lamente. Estos comportamientos nos avergüenzan a los hombres y a las mujeres socialistas". Además, en un ejercicio de autocrítica, ha reconocido que el PSOE no fue "rápido" a la hora de gestionar esas denuncias y que "fallaron" en la comunicación". Salazar le ha respondido con la misma frase: "En todo el tiempo que he tenido responsabilidad profesional a todas las compañeras las he respetado como profesionales y como mujeres, siempre".

La reunión de noviembre

Tras su dimisión, el exdirigente socialista ha admitido que se reunió el 4 de noviembre con Alegría, cuando esta era aún ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo. Según ha explicado, el encuentro se produjo tras una conversación por mensajes en la que Alegría le preguntó por su familia y su futuro laboral. Después, ha apuntado que en esa comida no hablaron de la "actualidad política" y ha reiterado en varias ocasiones que la actual candidata a la presidencia de Aragón no le hizo encargo alguno de cara a la campaña.

"Si lo que quiere saber es si hablamos de cuestiones de actualidad política o de la campaña electoral en Aragón, no", ha dicho primero. "No he participado en ninguna actividad política del partido desde que renuncié hace ocho meses", ha sentenciado después. Y, a modo de conclusión, ha aseverado que no ha trabajado para el PSOE "ni de manera directa ni indirecta" desde que salió del partido.

La financiación

Salazar también se ha referido a la financiación de la campaña de las primarias de 2017, cuando Sánchez recuperó la secretaría general del PSOE, para desmarcarse de Bancal de Rosas, la agrupación que puso en marcha un crowfunding. Así, ha dicho que él solo se encargó de la relación entre la candidatura de Sánchez y la dirección del partido, pero que no tuvo relación alguna con el área de financiación.

Además, al ser preguntado en varias ocasiones sobre la posible financiación irregular del PSOE, Salazar ha dicho tener el "convencimiento" de que eso no existió. "He tenido acceso a cómo funciona y se funciona de una manera con un control interno y con auditorias externas", ha concretado. En esta línea, ha admitido que él recibió dinero en efectivo para el pago de gasto, pero siempre contra factura y cantidades pequeñas.