Bustinduy propone un impuesto del 2% a los ultrarricos para financiar una prestación universal por crianza

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, reiteró este viernes que tiene intención de sacar adelante el impuesto a los ultrarricos, conocido como la 'tasa Zucman', como modo de financiar una prestación universal por la crianza y otras medidas sociales.

"Vamos a empezar por la prestación universal por crianza y también vamos a llevar una propuesta de reforma fiscal que espero que pueda contar con el mayor apoyo posible", dijo Bustinduy hoy a la agencia Efe antes de reunirse en París con el economista francés Gabriel Zucman, que es quien ha diseñado el proyecto de impuesto que lleva su nombre.

El ministro insistió en que "el primer paso" es la prestación por crianza que pretende "erradicar la pobreza infantil en España", que quiere hacer "cuanto antes" y que a su parecer "contaría con un amplísimo respaldo" en el Parlamento y en la sociedad española.

A partir de ahí, consideró que esas medidas universales abrirían el debate sobre "la justicia fiscal para poder financiarlas" y es donde cobraría sentido pleno la 'tasa Zucman', que plantea un gravamen del 2 % sobre el patrimonio de los que tienen activos que superan los 100 millones de euros.

La propuesta de Bustinduy toma forma después de que este jueves se publicaran los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, que dibujaron una cronificación de la pobreza e España. Sin ir más lejor, la tasa de riesgo de pobreza entre los menores de 16 años pasó de iun 29,2 a un 28,5%. Así, prácticamente uno de cada tres niños y niñas españoles se encuentra en situación de pobreza infantil. La puesta en marcha de una prestación universal de crianza es una reclamación histórica de las entidades sociales y las oenegés que trabajan con la infancia.

Para Bustinduy, está justificado que "aquellos que de manera desproporcionada están acumulando un patrimonio y una riqueza completamente fuera de lo que es razonable para una democracia contribuyan a la creación de estructuras de protección social que permitan que nuestras democracias mejoren la calidad de vida de las clases trabajadoras".

Preguntado sobre las posibilidades de llevar adelante esa propuesta teniendo en cuenta que es una fuerza minoritaria en un gobierno que a su vez no tiene mayoría por sí solo para sacar ese tipo de medidas en el Parlamento, reconoció que "una reforma fiscal que haga que quienes más tienen más paguen va a contar con formidables fuerzas de oposición".

Pero pese a todo, ha dicho que "la fuerza con la que contamos es que es una cuestión de sentido común, y que a lo largo y ancho del espectro político, gente de izquierdas, de derechas y de centro comparten la idea de que no parece muy sensato que alguien que acumula un patrimonio de cientos de millones o miles de millones pague una tasa proporcional menor a la que paga un asalariado".

Liderazgo

Zucman, por su parte, reiteró que "ha llegado el momento para España de ser líder sobre este tema" y recordó que ya había tenido un papel importante en el G20 en 2024 al incorporarse en una coalición que pretendía hacer avanzar la discusión sobre una imposición mínima a los multimillonarios.

"España lo necesita, como Francia, como todos los países del mundo porque en todos los países los multimillonarios pueden eludir y eluden muy ampliamente el impuesto sobre la renta" y su tipo impositivo efectivo es "más bajo que el de las otras categorías sociales", señaló el economista.

Puntualizó que afectaría a únicamente alrededor de un millar de contribuyentes en España –según Bustinduy podría permitir una recaudación de 5.400 millones de euros–, y que la idea es que las personas con un patrimonio superior a los 100 millones que lo tuvieran que pagar no abonarían nada si con los otros impuestos ya abonaran el 2 % del valor de esos activos.

"Es el impuesto más selectivo y más justo que se pueda imaginar. No es que sólo grava a los ultrarricos, sino únicamente a los ultrarricos que escapan a los impuestos", afirmó.

Antesala de la visita

Zucman será recibido el próximo día 20 en Madrid por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con el que hablará de la propuesta de impuesto que se ha popularizado con su nombre.

La 'tasa Zucman' fue defendida por todos los partidos de izquierda en Francia para implantarla en los presupuestos de 2026, pero fue rechazada en el Parlamento, donde esos grupos están lejos de tener mayoría.