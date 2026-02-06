Dimite el jefe de Gabinete de Turismo por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

Tercera dimisión por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante. Después de la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez y la que fuera directora general del Ayuntamiento (todavía jefa de Contratación), María Pérez-Hickman, ha sido Miguel Ángel Sánchez, jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, quien ha dado un paso a un lado al verse relacionado con la polémica promoción: "Es lo más responsable", ha dicho.

El caso del residencial Les Naus le afecta de lleno porque una de las viviendas de la urbanización es propiedad de la mujer con la que Sánchez ha compartido residencia, según consta en el padrón municipal, desde junio de 2011. Se trata de la madre de sus dos hijas. En el residencial de Historiador Vicente Ramos, reside ella ahora oficialmente desde mediados de diciembre de 2025, junto a las dos menores de edad, sin que haya constancia documental de la vinculación de esta propiedad con el jefe de Gabinete de Marián Cano.

"Una decisión estrictamente personal"

Después de que se diera a conocer su vinculación con el edificio, Sánchez ha explicado (a través de fuentes de la Generalitat) que "en una decisión estrictamente personal y ante el contexto mediático que se ha generado en los últimos días" ha decidido renunciar a su puesto, tras regresar de la misión institucional que la Generalitat desarrolla hasta este domingo en China.

El motivo, según argumenta, es "la creciente exposición mediática" en torno a este asunto, así como "el impacto personal" que está teniendo sobre sus hijas menores y su "entorno familiar". Todo ello, le lleva a considerar que "lo más responsable, en este momento, es dar un paso al lado de manera voluntaria ante la exposición mediática generada por una situación plenamente ajena". Sánchez lo hace, según las mismas fuentes, con el "único objetivo" de "proteger" a su familia y "evitar que esta circunstancia pueda ser utilizada malintencionadamente para proyectar dudas o generar ruido sobre la acción del Consell".

El ya ex jefe de gabinete de la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha hecho constar a través de un escrito entregado a la propia Marián Cano que no tiene "ninguna vinculación jurídica, patrimonial ni administrativa con la promoción de vivienda protegida de Alicante", y que fue adjudicada "a una persona ajena a su responsabilidad profesional"; también ha añadido que él no ha intervenido directa ni indirectamente en ningún procedimiento relacionado con dicha adjudicación que, en su opinión, pertenece por completo al ámbito privado de terceros.

"No conozco a..."

Después de que INFORMACIÓN destapara el caso, a finales del mes de enero, este diario se puso en contacto con Sánchez, quien negó conocer a la citada mujer, pese a ser la madre de sus hijas y haber compartido vivienda desde junio de 2011, incluyendo un cambio de residencia de ambos en marzo de 2014. "Yo no conozco a la tal...", señaló entonces el jefe de Gabinete de Turismo, haciendo referencia expresa al nombre de la mujer, añadiendo que tenía otro nombre. Casualmente, en aquella conversación Sánchez empleó únicamente el primer apelativo de ella, de nombre compuesto, aunque en su círculo cercano es conocida por el segundo de ellos.

En esa conversación con INFORMACIÓN, Sánchez negó vivir en la urbanización de Les Naus. "Yo no soy propietario de esa casa, yo tengo mi casa de toda la vida. Estoy divorciado y ha sido una separación dura", llegó a relatar a preguntas de este diario. Un día después, mandó un texto en el que añadía: "Quería dejar constancia por escrito de que no tengo ninguna relación jurídica ni patrimonial con la vivienda a la que se ha hecho referencia, que pertenece exclusivamente a una persona privada. Mi situación personal y familiar, incluida la existencia de hijas menores, forma parte de mi esfera estrictamente privada y no guarda relación alguna con el objeto informativo".

A Sánchez, antes de su dimisión, según fuentes autonómicas, se le había requerido documentación que confirme que el visado de esa vivienda, a nombre de la madre de sus hijas y, según su versión, exmujer, cumple con los requisitos legales.

Recientemente, pese a la situación personal explicada por el propio Sánchez a este diario, compartió una imagen junto a la mujer, en la que añadía a modo de leyenda: "Con la mejor mujer del mundo mundial". Ella, por su parte, según confirman desde su entorno, el pasado fin de semana tenía de perfil en una aplicación de mensajes una foto junto a él.

Once años como cargo público

Sánchez llegó a la Generalitat en octubre de 2023, pocas semanas después de la formación del gobierno liderado por Carlos Mazón, al ser fichado por la entonces consellera Nuria Montes. Tras la salida de Montes, por sus polémicas declaraciones tras la dana de Valencia y la llegada de Marián Cano como sustituta, Sánchez se mantuvo en su cargo.

Previamente, Sánchez fue asesor de Ciudadanos en el Ayuntamiento entre 2015 y 2020. En esa fecha, ya con la formación naranja compartiendo gobierno con el PP, accedió a un cargo hasta entonces inédito en el Consistorio, el de jefe de Gabinete de Vicealcaldía, ocupada por María Carmen Sánchez, que supuso un incremento salarial. También ejerció como coordinador local de Ciudadanos hasta 2022, cuando dejó el cargo.

A finales del pasado mandato municipal, en plena crisis de los naranja, Sánchez llegó a participar en actos de campaña del PP de Barcala, pese a seguir como personal de confianza de Ciudadanos. En ese momento, preguntada por este "salto" al PP, la vicealcaldesa defendió a su "núcleo duro" argumentando que no eran asesores de Ciudadanos, sino del Ayuntamiento, y que, por lo tanto, eran "libres como cualquiera de hacer campaña por quien quieran". Finalmente, tras las elecciones, fue reclutado por el gobierno de Barcala como asesor de Turismo, a las órdenes de Ana Poquet. Sin embargo, en ese cargo duró poco, apenas un mes, al dar el salto a Generalitat.

En su etapa como asesor de Ciudadanos en la oposición, en febrero de 2019, Sánchez protagonizó un escándalo a nivel municipal. Y es que una investigación preliminar interna llevada a cabo por el Ayuntamiento de Alicante reveló que dos asesores del grupo municipal de Ciudadanos, entre ellos Miguel Ángel Sánchez, accedieron desde sus ordenadores en el Consistorio al correo electrónico del jefe de Gabinete de Alcaldía, Vicente López, y al de la edil de Comercio, Marisa Gayo. También afirmó que hubo un intento de acceso a la cuenta del alcalde de la ciudad, Luis Barcala.

Noticias relacionadas

Días después, se conoció que igualmente intentaron acceder de manera indebida desde sus ordenadores a los buzones de correo de la entonces portavoz socialista, Eva Montesinos, y de dos técnicos municipales, uno de Urbanismo y otro de Tráfico, sin lograrlo, según un informe definitivo de los técnicos en informática sobre el espionaje de correos en el Ayuntamiento de Alicante.