Feijóo ahuyenta el apoyo a Vox: "Cada voto que no va a Azcón es una alegría inmerecida a Sánchez"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y el candidato de Aragón a revalidar la Presidencia de esta comunidad, Jorge Azcón, cerraron este viernes en Zaragoza la campaña electoral con un encendido y coordinado mensaje para ahuyentar el voto a Vox. De manera más críptica Feijóo, que ni siquiera citó por sus siglas a la extrema derecha, y mucho más clara Azcón, que no ahorró ataques y calificativos hacia los de Santiago Abascal, al que no dudó en tildar de "populista".

Ambos coincidieron en reivindicar el voto a su formación como "útil" y el de Vox como "inútil", afirmó Azcón, algo que puede perseguirle a partir del lunes, cuando salvo sorpresa mayúscula el apoyo del partido a su derecha vuelva a ser imprescindible para revalidar su mandato. El presidente aragonés tiró de coloquialismos, y hasta de tacos, para proclamar que "el voto que más le jode a Sánchez es el voto al PP". Rebajando menos el lenguaje, Feijóo sentenció: "Cada voto que no va a Azcón es una alegría inmerecida a Sánchez". Reiterando el mensaje, espetó durante el último mitin de la campaña del PP que "no vale de nada ir a votar cabreado si eso se traduce en bloqueo", y advirtió en ese sentido que "la decepción puede ser aún mayor". Agotando casi las frases distintas para recalcar el mismo mensaje, sentenció: "Quien quiera enviarle un mensaje a Sánchez, que vote a Azcón".

Para Feijóo, aun sin mencionar al partido de Abascal ni a su líder, optar por Vox es hacerlo por ese "bloqueo", y eso es, argumento, "lo que nos trajo hasta aquí", en referencia a la no aprobación de los presupuestos autonómicos que, como ocurrió el pasado diciembre en Extremadura, precipitó la convocatoria anticipada de elecciones.

El líder de los populares aprovechó ese contexto para ensalzar a Azcón, un "capitán", por haber llamado a las urnas ante la ausencia de cuentas públicas, en contraste, subrayó, con el presidente del Gobierno, que lleva toda la legislatura con los Presupuestos prorrogados desde el mandato anterior y sin ni siquiera presentar el proyecto ante el Congreso de los Diputados. Feijóo auguró que Pedro Sánchez "será recordado como el presidente más inmoral que ha tenido España", y le acusó de haber "traído la decadencia".

El presidente del PP repasó los casos de corrupción y los detalles del escándalo que tiene en el exministro José Luis Ábalos, su ayudante Koldo García y el ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, como sus principales protagonistas.

"Este chico"

Feijóo dibujó la gestión de Sánchez -al que llegó a referirse como "este chico"- como la de un presidente que ha hecho a los españoles pagar más impuestos que nunca y endeudarse como país. Y aludiendo a las últimas tragedias ferroviarias, acusó al Ejecutivo de ni siquiera haber invertido ese dinero "en algo tan básico como el mantenimiento de los trenes". El presidente del PP volvió a vincular el proceso de regularización de migrantes del Gobierno con el voto, aun cuando los regularizados, a diferencia de los nacionalizados, no tienen derecho al sufragio activo. A su juicio, lo que pretende Sánchez es "regalar papeles para conseguir papeletas", al tiempo que reiteró que solo admitiría una regularización como la que se pretende si se cumplen tres condiciones: que el inmigrante en cuestión tenga un contrato de trabajo, carezca totalmente de antecedentes penales (el proyecto del Gobierno habla solo de antecedentes relevantes) y manifieste, afirmó, su voluntad de integrarse.

Tanto Feijóo como Azcón acusaron al Gobierno, y en particular a la candidata socialista, la exministra Pilar Alegría, de pretender "chantajear" a los pensionistas. En primer lugar en referencia al decreto ómnibus que tumbó la mayoría del Congreso y que incluía la revalorización de las pensiones junto a otros asuntos, y en segundo lugar por una llamada telefónica de campaña promovida por los socialistas a los jubilados aragoneses.

Los ataques a la ex titular de Educación en el Gobierno central llegaron también por el acuerdo de financiación autonómica alcanzado con ERC, y rechazado por la mayoría de las comunidades. Un modelo que Feijóo resumió con sarcasmo: "Quien tiene menos paga los privilegios de quien tiene más. Todo un prodigio de progresismo de izquierdas".