Francisco de Borbón niega que las empresas que según la policía usó para blanquear al narco pudieran operar con "criptos"

Francisco de Borbón Graf von Handerberg, el sobrino segundo del rey emérito en libertad bajo fianza por un presunto delito de blanqueo relacionado con una red de tráfico de cocaína, niega cualquier vinculación "con actividades ilícitas de cualquier tipo, sostiene la integridad de su actuación y rechaza cualquier insinuación en sentido contrario", según un comunicado difundido este viernes por su entorno.

La Policía le acusa ante la Audiencia Nacional de haber convertido en criptomoneda parte del dinero ilícito a través de una firma radicada en Irlanda, ET Finetch Europe, ligada a su vez a una sociedad de las que es cofundador: Blue Acquisition Corp, firma de inversiones en el sector tecnológico con presencia en la bolsa de Nueva York. Desde su entorno se asegura, sin embargo, que ET Finntech fue una empresa de desarrollo de "software" y no de criptomoneda.

Rechaza igualmente la posibilidad de que pudieran vincularse con esta actividad otros proyectos empresariales que aparecen en los atestados policiales. "BE Bank es una página web sin registro como empresa, y en consecuencia carece de cualquier carácter de banco real", señalan las mismas fuentes, para añadir que ET Bank fue un proyecto de banco digital, pero no consiguió una licencia y, por tanto, jamás se abrió y VXL Bank otro intento empresarial que nunca consiguió una licencia bancaria en Santo Tomé y Príncipe.

El familiar lejano de Juan Carlos I fue detenido el pasado martes en relación con una pieza separada que investiga el modo de blanquear el dinero de la droga de un clan en el que también ha sido imputado en la que está implicado Óscar Sánchez, el ex inspector de la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional (UDEF) que guardaba ocultos en las paredes y el jardín de su vivienda más de 20 millones de euros. Tras declarar ante el juez, Francisco de Borbón quedó en libertad bajo fianza de 50.000 euros, si bien esta tiene que ser depositada en las próximas horas o entrará en prisión.