¿Y si citamos a Manuel Bautista, alcalde de Móstoles, a la comisión Koldo del Senado, como hizo el PP con Francisco Salazar y amenaza hacer con Zapatero?

El pasado jueves, 5 de febrero, el Partido Popular se aprestaba a sacar rentabilidad de las conductas machistas de uno de los excolaboradores de Pedro Sánchez. Ese día, en efecto, Francisco Salazar, comparecía ante la comisión Koldo del Senado, un nada disimulado tribunal de inquisición que es un instrumento general contra Pedro Sánchez. Este jueves 5 estalló el caso de Manuel Bautista, el alcalde del PP de la localidad madrileña de Móstoles, autor de un presunto acoso sexual y laboral contra una concejal de su propio partido.

Alberto Núñez Feijóo reaccionó con una actitud previsible. “Es una bonita coincidencia" que se haya conocido este supuesto caso de acoso el mismo día que ha tenido lugar la comparecencia de Paco Salazar en la comisión de investigación por el 'caso Koldo' en el Senado. Es decir, Feijóo ha convertido al PP de Madrid y al alcalde de Móstoles en la víctima de una conspiración para poner un signo igual entre el PP y el PSOE. Esto es: Manuel Bautista igual a Francisco Salazar.

El PP, en realidad, más que temer que el caso de Móstoles pudiera “tapar” o debilitar el show de la citación de Salazar en el Senado, y la vinculación de Pilar Alegría la candidata del PSOE en Aragón, temía otra derivada. Y como Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, es un libro abierto, lo reveló.

"Sorprende bastante que a cuatro días de las elecciones de Aragón se filtre este caso que pretende tapar el desastre electoral del Partido Socialista con una candidata [Pilar Alegría] que esta sí es encubridora de un presunto acosador sexual como es Paco Salazar", explicó Serrano el pasado viernes 6 de febrero. “Es un caso fabricado” dijo.

Este “caso fabricado” tiene una larga historia de denuncia de ocho meses, primero directamente por carta a Isabel Díaz Ayuso, y después en reuniones con la dirección, en el sentido de que había sido represaliada por resistirse a sus iniciativas sexuales. Se le dijo que lo mejor era dejarse de denuncias, no caer en manos de abogados, para cerrar el expediente, por parte del PP basándose en una versión unilateral del acusado: Manuel Bautista.

Para ser un “caso fabricado” hay demasiados rastros. Nueve correos en el que la concejala pedía a Díaz Ayuso otros tantos SOS por su situación. Un escrito al comité de Derechos y Garantías del PP. Y gestiones a tutiplén, abogados mediante.

Los rastros están frescos. Ana Millán, la vicesecretaria de Organización de Madrid, ha dejado sus huellas. “¿De verdad te merece la pena? ¿Por tus hijos, por ti, por tu padre?”, le dijo para disuadirla.

A finales de 2024, la concejala presentó un escrito ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP donde hacía un desglose de lo sucedido, tanto con Manuel Bautista como con las personas que se reunió para abordar el caso.

"El daño que se ha causado con estos hechos es gravísimo. He tenido que soportar durante más de un año una situación de acoso sexual y laboral continuado que ha sido apoyada y respaldada por las personas que la presidenta de la Comunidad de Madrid designó para tramitar mi caso", escribió.

Alfonso Serrano, en la primera conversación que la dirección de Díaz Ayuso mantiene con la denunciante, ya tiene las cosas muy claras sobre el asunto.

"Te tira los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo, ¿estamos hablando de esto?”.

Le faltó decir: ¿estamos hablando de esta tontería?.

Habida cuenta de que Alfonso Serrano no ha desmentido el diálogo reproducido, un periodista le preguntó, el pasado viernes 6 de febrero, si en su reunión con la exconcejala de Móstoles utilizó la expresión "tirar los tejos".

La respuesta de Serrano:

-Y tú ¿cómo ligas?

Alberto Núñez Feijóo se ha metido de hoz y coz en un cover up para salvar, una vez más, la conducta de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, Ana Millán y, claro, de Manuel Bautista.

Bautista se merecería, tras conocerse los detalles de su actuación, no la defensa de Feijóo sino, como mínimo, las mismas palabras que le dedicó a Salazar: guarro y responsabilidad penal.

Y, claro, Ana García, portavoz del PP en el Senado, haría bien en convocarle a declarar en el Senado después de las elecciones en Aragón. Pero, claro, la apropiación indebida de la Cámara lo impide.