El 'Un, dos, tres' del Congreso: el presidente de RTVE responde más preguntas que cualquier ministro

Las Cortes Generales se podrían convertir en el plató de 'Un, dos, tres… responda otra vez', el mítico programa de Chicho Ibañez Serrador que emitía TVE. Aunque con ligeros cambios. Los que preguntan, en este caso, son diputados y senadores y quien responde no es una pareja, sino una sola persona y siempre la misma: el presidente de Radio Televisión Española (RTVE), Jóse Pablo López Sánchez. A 100 pesetas por respuesta, el dirigente del ente público ha contestado a 233 cuestiones en el último año, muy por encima de cualquier ministro.

Una vez al mes, López Sánchez debe cumplir con su obligación legal de someterse al control de las Cortes Generales. Así, desde que llegó a la presidencia de RTVE en diciembre de 2024 ha encarado más de 11 comisiones, la última este jueves, con una media de 23 preguntas por cita. Esto lo sitúa en primera posición en el ránking de personas más cuestionadas en las Cámaras, llegando a sumar más que los 12 ministros del Gobierno que han sido menos preguntados por la oposición.

¿Cuántas preguntas han respondido en el último año?

Félix Bolaños, que en el último año ha liderado las respuesta del Ejecutivo en las sesiones de control, y María Jesús Montero, que suple a Pedro Sánchez en sus ausencias, son los dos únicos miembros del Gobierno que han superado el centenar de preguntas: 109 en el caso del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes y 104 la vicepresidenta primera. Les siguen Fernando Grande-Marlaska (86), el propio Sánchez (65) y Sara Aagesen (55). Después, la cifra desciende considerablemente y al final de la tabla están los responsables de Cultura e Infancia, Ernest Urtasun y Sira Rego, respectivamente, con 7 y 12 preguntas.

Las temáticas

Como en el 'Un, dos, tres', la temática de las cuestiones que debe responder López Sánchez cambia cada mes, ajustándose muchas veces a la actualidad política. Entre los temas más candentes ha estado el debate sobre la participación o no de RTVE en Eurovisión ante la presencia de Israel, el cual se saldó con la decisión de no acudir al certamen. También tuvo que dar explicaciones por su apuesta por 'La familia de la tele', primero, y por su fracaso a los pocos meses, después.

Las cuestiones han versado también sobre la puesta en marcha de La2 Cat, que empezó a emitir en octubre del año pasado, y le ha valido al presidente de RTVE las críticas de PP y Vox, las dudas de ERC y Junts y las peticiones de EH Bildu y PNV. Otra de las polémicas sobre la que se le ha preguntado fue la filtración del examen de las oposiciones al ente público.

Sin embargo, el asunto más candente ha sido la polarización. Las formaciones de derechas han acusado a López Sánchez de situar a presentadores y tertulianos afines al Gobierno en todos los programas y de permitir que insulten a los votantes conservadores. Por otro lado, los aliados del Ejecutivo le han reclamado contundencia a la hora de defender a profesionales de RTVE que han sufrido campañas de acoso por parte de la extrema derecha.

Otros casos

El caso de López Sánchez es excepcional, ya que se trata del presidente de un Consejo Administrativo elegido por las Cortes Generales y, por tanto, el control es mayor. Sin embargo, al margen del Gobierno, también deben rendir cuentas la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló; la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; o el presidente del Banco de España, José Luis Escrivá. No obstante, ninguna de estas comparecencias sigue el esquema de pregunta respuesta. El 'Un, dos, tres' está reservado a TVE.