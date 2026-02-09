ET

El Ejército prueba un lanzador de misiles Patriot en las proximidades de Adana (Turquía), done cumple con una msión OTAN de protección

En el simulacro de defensa contra ataque aéreo Eagle Eye que se desarrolla en Andalucía el Ejército aporta una lanzador Patriot de los que tiene desplegados para proteger Cartagena. En las imágenes, el lanzamiento de un misil Patriot por militares españoles en los alrededores de Adana (Turquía), en el marco de una misión OTAN de protección a aquella ciudad, próxima a la frontera con Siria.