El resultado general

El PP ha ganado las elecciones con 26 escaños, dos menos que en 2023. Para llegar a los 34 votos que otorgan la mayoría absoluta en las Cortes de Aragón, Jorge Azcón necesitará la abstención del PSOE o el apoyo de Vox. La socialista Pilar Alegría ha igualado el peor resultado de la historia del partido con 18 diputados (pierde cinco), mientras que Vox se ha aupado hasta los 14 parlamentarios (siete más).

De las cinco minorías que había en el Parlamento aragonés solo han sobrevivido tres: Chunta Aragonesista (CHA) ha capitalizado el desgaste de unas izquierdas desunidas y también ha duplicado escaños; Aragón-Teruel Existe ha retrocedido, e IU-Sumar se ha salvado por los pelos a costa de sacar de las Cortes a Podemos. También el PAR, histórico partido bisagra regionalista, han desaparecido del hemiciclo por primera vez en 43 años.

La diferencia entre populares y socialistas ha sido de 10 puntos y más de 65.000 papeletas. El PP ha ganado las elecciones con el 34,26% de los votos (1,2 puntos menos que en 2023) y el PSOE se ha quedado con el 24,29% de los sufragios (5,2 puntos menos). Vox se ha disparado hasta el 17,88% (6,6 puntos más) CHA ha logrado el 9,73% (4,6 puntos más), Existe ha bajado al 3,55% (1,4 puntos menos), e IU-Sumar ha cosechado el 2,94% (0,1 puntos menos).

Uno de los datos más llamativos de la noche electoral ha sido que Se Acabó la Fiesta, la marca ultra del eurodiputado Alvise Pérez, ha logrado cerca de 18.000 papeletas, más del doble que el PAR y más del triple que Podemos.