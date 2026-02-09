Aragón ha dado al PP una victoria todavía más amarga que la de Extremadura. Jorge Azcón tendrá que pactar con Vox, pero lo hará desde una posición más débil porque ha perdido escaños respecto a 2023. Sí hay dos cosas que no han cambiado: el PSOE ha encajado otro descalabro y la extrema derecha ha duplicado sus resultados.
El PP ha ganado las elecciones con 26 escaños, dos menos que en 2023. Para llegar a los 34 votos que otorgan la mayoría absoluta en las Cortes de Aragón, Jorge Azcón necesitará la abstención del PSOE o el apoyo de Vox. La socialista Pilar Alegría ha igualado el peor resultado de la historia del partido con 18 diputados (pierde cinco), mientras que Vox se ha aupado hasta los 14 parlamentarios (siete más).
De las cinco minorías que había en el Parlamento aragonés solo han sobrevivido tres: Chunta Aragonesista (CHA) ha capitalizado el desgaste de unas izquierdas desunidas y también ha duplicado escaños; Aragón-Teruel Existe ha retrocedido, e IU-Sumar se ha salvado por los pelos a costa de sacar de las Cortes a Podemos. También el PAR, histórico partido bisagra regionalista, han desaparecido del hemiciclo por primera vez en 43 años.
La diferencia entre populares y socialistas ha sido de 10 puntos y más de 65.000 papeletas. El PP ha ganado las elecciones con el 34,26% de los votos (1,2 puntos menos que en 2023) y el PSOE se ha quedado con el 24,29% de los sufragios (5,2 puntos menos). Vox se ha disparado hasta el 17,88% (6,6 puntos más) CHA ha logrado el 9,73% (4,6 puntos más), Existe ha bajado al 3,55% (1,4 puntos menos), e IU-Sumar ha cosechado el 2,94% (0,1 puntos menos).
Uno de los datos más llamativos de la noche electoral ha sido que Se Acabó la Fiesta, la marca ultra del eurodiputado Alvise Pérez, ha logrado cerca de 18.000 papeletas, más del doble que el PAR y más del triple que Podemos.
El pactómetro resultante deja pocas dudas: el PP necesitará inexcusablemente a Vox para revalidar el Gobierno de Aragón. La aritmética parlamentaria encierra a Azcón en el mismo escenario que trató de evitar. Así ocurrirá salvo excepciones nada plausibles ahora mismo, como una abstención del PSOE, una doble abstención de Vox y Aragón-Teruel Existe o que los partidos situados a la izquierda se salgan de su guion y faciliten la investidura mediante una abstención o un apoyo puntual.
El PP ha vencido en las tres provincias aragonesas y 28 de las 33 comarcas. El PSOE solo ha sido la primera fuerza en cinco comarcas: Ribera Alta del Ebro, Ribera Baja del Ebro, Bajo Martín, Andorra-Sierra de Arcos y Cuencas Mineras. No obstante, los populares han perdido fuerza en las tres circunscripciones.
En la más grande, Zaragoza, Azcón ha mantenido el tipo y apenas se ha dejado un punto y un escaño. Los socialistas han perdido más de seis puntos y tanto Vox como CHA han subido cinco puntos cada uno, cimentando ahí buena parte de su crecimiento.
En Zaragoza capital, que concentra más de la mitad de la población de Aragón, el PP ha mantenido firme su suelo electoral. Azcón ha conquistado nuevas poblaciones del anillo metropolitano, aunque Vox ha conseguido ganar, por ejemplo, en La Muela. El desplome general del PSOE se ejemplifica en Ejea de los Caballeros, la localidad del fallecido expresidente Javier Lambán, donde los socialistas han resistido como primera fuerza, pero dejándose más de 12 puntos.
En la provincia de Huesca, el PP ha retrocedido 2,3 puntos y un escaño, mientras que el PSOE ha caído 3,4 puntos y dos escaños. Vox ha sumado 8,6 puntos y dos diputados.
El PP ha teñido de azul las principales capitales de comarca oscenses y el PSOE ha resistido sobre todo en la zona oriental.
La provincia de Teruel era clave porque reparte el 21% de los diputados pese a tener solo el 10% del censo electoral. En este caso, ha sido decisiva en el crecimiento de Vox (ha ganado casi 10 puntos en la circunscripción turolense), en que el descalabro del PSOE no haya sido mayor (los socialistas han sumado incluso un punto en Teruel) y en el mal resultado de Aragón-Teruel Existe (casi ocho puntos menos en su provincia natal).
El PP se ha dejado 2,3 puntos y el PAR se ha quedado a 959 votos de salvar el único escaño que tenía en la comunidad.
El voto en las tres capitales de provincia de Aragón refleja las tendencias generales: el giro a la derecha más acentuado en Zaragoza, la resistencia del bipartidismo en Huesca y el significativo 'sorpasso' de Vox al PSOE en Teruel.
ZARAGOZA CIUDAD
El PP ha mantenido el tipo en la capital de Aragón, aunque a duras penas. Tampoco puede presumir de mejor resultado el PSOE que, siendo la segunda fuerza, se ha quedado muy lejos de los resultados de 2023. Los que sí han conseguido su objetivo han sido de Vox, por un lado y, por el otro, la Chunta. CHA es el partido que más crece en Zaragoza. Ha sumado más votos en la capital en estos comicios que los logrados en todo Aragón en 2023.
HUESCA CIUDAD
En la ciudad de Huesca, el desgaste de PP y PSOE ha sido algo menor, de un punto y medio en cada caso. Pero tanto Vox como CHA han subido entre cinco y seis puntos cada uno.
TERUEL CIUDAD
La ciudad de Teruel se ha llevado uno de los titulares de la jornada: Vox se ha situado como segunda fuerza en la capital y ha sobrepasado al PSOE. Los ultras han subido 10 puntos en esta localidad, donde los socialistas también han logrado resistir (dos puntos más). El PP ha bajado cuatro puntos y Aragón-Teruel Existe ha caído 10 puntos.
Aragón tiene la particularidad de ser la única comunidad autónoma en la que nunca ha habido mayorías absolutas, algo que se explica por la tradicional fragmentación política tanto en la izquierda como en la derecha. Y esta vez no ha sido una excepción. También es uno de los territorios donde se da mayor alternancia en el Gobierno autonómico. De hecho, con esta nueva victoria, de las 12 elecciones autonómicas celebradas, PP y PSOE empatan con seis triunfos cada uno.
El PP no solo no ha roto su techo electoral (30 diputados en 2011), sino que se ha anotado su segunda victoria más discreta de la historia. El PSOE ha igualado su peor resultado, que ya fue de 18 escaños en 2015. Muy lejos queda el récord socialista de 33 escaños de 1983.
En porcentaje de voto, Azcón se ha quedado a siete puntos del mejor resultado histórico del PP, mientras que Alegría se ha quedado a dos puntos por encima de su dato más bajo.
Aragón ha tenido nueve presidentes en 43 años de autonomía, aunque solo dos de ellos repitieron más de un mandato: los socialistas Marcelino Iglesias (1999-2011) y Javier Lambán (2015-2023). El PP ha tenido tres presidentes (Santiago Lanzuela, Luisa Fernanda Rudi y Jorge Azcón) y el PAR otros dos, fruto de sus pactos con el PP, que desalojaron al PSOE del poder en 1987 a través de una moción de censura.
Aragón suele participar menos en las elecciones autonómicas que en las generales y municipales, aunque en este caso no ha influido el hecho de que esta convocatoria haya sido en solitario. Ha participado el 67,57% del censo, un punto más que en las autonómicas de 2023 y un porcentaje que se mueve alrededor de la media de la participación en unos comicios de este tipo desde 1983. El récord de participación fue del 71,1% en 1995 y el mínimo, del 64,6% en 1991. En los comicios más participativos ganó el PP y en los más abstencionistas venció el PSOE, lo que rompe la norma de que la abstención castigue siempre a la izquierda.
Con las encuestas tan enfocadas en la misma dirección, las incógnitas de la noche electoral aragonesa se centran en cuánto dependerá el PP de Vox para gobernar, en la capacidad de resistencia del PSOE en un contexto adverso, y en qué partidos sobrevivirán a la división de la izquierda con un voto tan disperso. Todo eso lo decidirán 1.036.326 aragoneses.