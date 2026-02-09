Feijóo apela a la “responsabilidad” de Vox: “No pueden convertirse en un muro, porque yo no soy Sánchez”

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, dedicó la última parte de su discurso este lunes ante la Junta Directiva Nacional de su partido -que recibió con vítores a la entrada de Génova 13 al ya presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón- a apelar a Vox, aun sin nombrar a Santiago Abascal. Feijóo exigió "responsabilidad" a la extrema derecha, le pidió no confundirse ni de "adversarios" ni de "prioridades" y le advirtió: "No pueden convertirse en un muro, porque no es lo que los españoles han votado, y porque yo no soy Sánchez", concluyó.

El líder de la oposición clamó con cierto tono sarcástico contra la lectura del resultado de las elecciones autonómicas celebradas este domingo en Aragón como de una victoria amarga del PP, que pierde votos y escaños con respecto a 2023 y que sigue dependiendo, y más de nunca, de Vox, cuyo candidato, Alejandro Nolasco, ya fue vicepresidente de Azcón en el efímero gobierno de coalición formado hace tres años. "Como siempre, oiremos de todo: oiremos que el que ganó no gano, que el que no lo hizo sí ganó, y que los que perdieron no perdieron tanto... la verdad es que la desesperación lleva a estas cosas, hay que entenderlo. Pero la realidad es muy sencilla: cualquier partido político firmaría un resultado como el nuestro, pero el único que lo ha logrado es el Partido Popular", sentenció, fuertemente ovacionado por el órgano de su partido que reúne a todos los líderes territoriales.

Noticias relacionadas

Noticia en elaboración.