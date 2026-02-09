Causa contra la esposa de Sánchez
La UCO responde a Peinado que no hay "nuevos hechos" que justifiquen investigar a Begoña Gómez por el rescate de Air Europa
La Audiencia de Madrid limitó en dos ocasiones esta línea de investigación y el juez actuó a petición de un abogado habitual en denuncias 'fake' contra el PSOE
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha respondido al juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, que "no se observa la existencia de nuevos hechos" en relación con el rescate de Air Europa que justifiquen seguir en esta línea de investigación contra la esposa de Pedro Sánchez, a quien el magistrado ya imputa cinco delitos relacionados con la corrupción.
La Audiencia de Madrid ya ha limitado en dos ocasiones los intentos de Peinado de vincular a Begoña Gómez en una supuesta influencia para el rescate y el pasado mes de diciembre pidió este nuevo informe a raíz de la petición de un abogado, Eduardo Martín-Duarte, habitual en la presentación de denuncias 'fake' en Fiscalía y otros tribunales contra el Gobierno, que de momento no han encontrado respuesta alguna por falta de fundamentación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Resultados Elecciones de Aragón 2026, en directo hoy | Así se ha vivido la jornada electoral del 8F en la comunidad
- ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Aragón?: resultados calle a calle
- Así ha votado el pueblo más rico de Aragón: estos son los resultados
- Aguirregabiria, jugador del Real Zaragoza: 'Estamos en buena dinámica
- Así ha votado el pueblo de Pilar Alegría en las elecciones de Aragón: estos han sido los resultados
- ¿A qué hora se conocen los resultados de las Elecciones en Aragón 2026?
- Horario de cierre de los colegios electorales: ¿hasta qué hora se puede votar?
- El Real Zaragoza no tiene remedio. La crónica del Zaragoza-Eibar (1-1)