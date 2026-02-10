Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Feijóo justifica el adelanto electoral en las comunidades donde no se han podido aprobar presupuestos

El presidente del PP defiende la convocatorio electoral en Aragón y Extremadura

Alberto Núñez Feijoó participa en la asamblea de la Asociación Valenciana de Empresarios

Miguel Angel Montesinos

Redacción Levante-EMV

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la convocatoria de elecciones en las comunidades de Aragón y Extremadura, argumentando que la falta de un acuerdo presupuestario hace inviable la gobernabilidad. Según Feijóo, tras ganar las elecciones en ambos territorios, el PP se encontró con el rechazo frontal del Partido Socialista y Vox a sus cuentas públicas, lo que agotó la posibilidad de seguir gobernando con presupuestos prorrogados: "En la España que conocimos hasta hace 7 años, siempre que no se aprobaba un presupuesto se convocaban elecciones, porque el presupuesto, dice la Constitución, se puede prorrogar un año, pero no indefinidamente".

Durante su diálogo en la asamblea que AVE acaba de celebrar en Valencia, el líder de los populares ha recordado que la tradición democrática en España dictaba que, ante la incapacidad de aprobar un presupuesto, se debía devolver la voz a los ciudadanos. Asimismo, ha aprovechado para criticar la gestión económica actual, señalando que la elevada inflación y la falta de ajustes en el IVA y el IRPF están perjudicando el poder adquisitivo de los españoles.

TEMAS

