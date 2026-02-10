PSOE
Felipe González dice que en el PSOE debería "replantearse" algo tras las últimas derrotas electorales
El expresidente del Gobierno se ha pronunciado sobre la situación de su partido antes de participar en 'Los desayunos' del Ateneo de Madrid
Servimedia
El expresidente del Gobierno y exlíder del PSOE Felipe González aseguró este martes que debería "replantearse" algo en su partido tras las derrotas electorales que ha sufrido en citas como los comicios autonómicos de Extremadura y Aragón.
González hizo esta afirmación a su llegada al Ateneo de Madrid, donde participa en 'Los desayunos' de esta institución. Antes del inicio del acto el expresidente fue preguntado por los periodistas cómo veía los resultados de los comicios de Aragón de este domingo y dijo que le parecían "como los de Extremadura". Preguntado sobre si debería "replantearse" algo en el PSOE tras las sucesivas derrotas en las urnas, afirmó que "debería".
Al exlíder socialista también se le planteó si tendrían que adelantarse las generales y, en tono irónico, dijo que habría que hacerlo si se tienen en cuenta los barómetros del CIS que preside José Félix Tezanos.
Asimismo, el exjefe del Ejecutivo no se pronunció cuando se le pidió opinar sobre si el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, puede ser el "nuevo Felipe González".
