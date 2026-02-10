El filón de las cuentas en Andorra de Pujol Ferrusola y el negocio del tabaco en Nicaragua llegan al juicio

El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo ha encontrado un filón en la información que le entregaron las autoridades andorranas sobre las cuentas abiertas en el país vecino de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley. Su acusación contra la familia del exmandatario catalán depende en gran medida de ella, por lo que está exprimiendo al máximo las operaciones que se realizaron desde estos depósitos, tanto ingresos como transferencias.

Hay titulares de cuentas en Andorra que han asegurado en el juicio contra la familia Pujol por la fortuna oculta que desconocen esos traspasos de dinero, que nunca se han visto con el hijo del exmandatario o, incluso, que jamás han tenido depósito alguno en el extranjero. Este martes, la acusación pública continuará desentrañando esa trama y la utilización de cuentas bancarias para, presuntamente, blanquear dinero procedente de empresas adjudicatarias de obras públicas. La mayoría de los testigos que están compareciendo esta semana en la Audiencia Nacional se han visto involucrados sin su consentimiento en esa mecánica de traspasos de fondos.

El promotor de Diagonal Mar

En la sesión de este martes, además, entrará en escena el presidente de la sociedad panameña Tabaco Nicarao, utilizada por Pujol Ferrusola para canalizar inversiones vinculadas al tabaco en Nicaragua. Según el fiscal, el 28 de enero de 1990 se registró una transferencia de 200.000 dólares desde una cuenta del primogénito del expresidente en Andorra a esta mercantil. Además, están citados testigos relacionados con traspasos de fondos a Estados Unidos y entre bancos de Andorra y Suiza. Es posible que vuelva a salir en el juicio el nombre de John Rosillo, ya fallecido, promotor de la gran operación inmobiliaria Diagonal Mar en Barcelona, desarrollada con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992 a través de la mercantil Kepro. Rosillo fue condenado en su día en España por un delito contra la Hacienda Pública.

Noticias relacionadas

Por ahora, quien sigue el juicio con mayor interés, acudiendo a todas las sesiones, es Pujol Ferrusola, el principal acusado y para quien el fiscal reclama 29 años de cárcel. El hijo del expresidente está pendiente de todos los detalles y, de vez en cuando, se le ve tomar notas en una libreta. Otro de los acusados asiduos a las sesiones del juicio es el empresario Luis Delso, que fue presidente y principal accionista de la constructora Isolux Corsán. Los demás, si lo siguen, lo hacen desde el anonimato que les permite poder estar al día de lo que ocurre en la vista a través del canal de Youtube de la Audiencia Nacional.