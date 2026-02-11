Fiscalía y Abogacía del Estado apoyan amnistiar a Puigdemont y denuncian vulneración de sus derechos por el Supremo

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han presentado sus alegaciones al recurso de amparo instado por el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que fue procesado en rebeldía.

El escrito elaborado por los Servicios Jurídicos del Estado acoge los criterios de la defensa para citar hasta once derechos fundamentales y principios que habrían sido vulnerados por el Tribunal Supremo para no aplicar la ley aprobada por el Gobierno. Afirman que, "este caso constituye un supuesto de interpretación no motivada e irrazonable de la Ley Orgánica de Amnistía" que alcanza "la gravedad suficiente" para entender vulnerado el artículo a la tutela judicial efectiva del expresidente, "superando el margen de apreciación que el sistema constitucional español reconoce, como no puede ser de otra manera, al Tribunal Supremo para la interpretación de las normas".

El informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, también cita jurisprudencia del propio Constitucional para concluir que su interpretación de la amnistía como una ley de carácter penal conduce a "soluciones esencialmente opuestas a la orientación material de la norma y, por ello, imprevisibles para sus destinatarios", algo que es "constitucionalmente rechazable" y que es lo que ha ocurrido en el caso del ex presidente de la Generalitat. Se trata de aplicar un principio general, el de evitar que las resoluciones judiciales impiden a los ciudadanos "programar sus comportamientos sin temor a posibles condenas por actos no tipificados previamente".

Es decir, la Fiscalía considera que la aministía "es aplicable al delito de malversación" y que una interpretación contraria a esta conclusión vulnera el derecho de Puigdemont "a obtener una resolución motivada, congruente, razonada y razonable". Alude al voto particular firmado en su día por la magistrada discrepante del Supremo, Ana Ferrer, que advirtió del "inequívoco propósito legislativo de amnistiar la aplicación de fondos públicos a la celebración de los referéndums que tuvieron lugar en Cataluña en los años 2014 y 2017 y, con carácter general, todos los gastos asumidos por el erario público".

Así, a juicio de la Abogacía solo se debería inaplicar la amnistía en los "hipotéticos supuestos en los que, aprovechando esa derivación de los fondos a favor del proyecto político independentista, alguno de los actores hubiera procurado un acrecimiento patrimonial, netamente monetario o de uso y disfrute, para sí o para un tercero". Y este caso no se ha producido.

Interpretación "inconstitucional"

Los argumentos expuestos por el Ministerio Público son también favorables a la aplicación de la amnistía, según desarrolla el informe al que ha tenido acceso esta redacción que firma el fiscal jefe en el Constitucional, Pedro Crespo. Concluye que la fundamentación jurídica que emplea el Supremo para denegar la amnistía en los casos de malversación no se ajusta a una interpretación conforme a la Constitución.

La Fiscalía ve igualmente una "clara vulneración" del artículo 24.1 CE (tutela judicial efectiva) e infracción "de la obligación judicial de dotar de una motivación reforzada a las decisiones que implican consecuencias restrictivas para los derechos fundamentales sustantivos", como es el caso. No obstante, no reconoce todas las vulneraciones de derechos denunciadas por la defensa de Puigdemont, únicamente el ya mencionado de tutela judicial en relación con los derechos fundamentales a la legalidad penal, a la libertad personal y a la participación política.

Además de la anulación de la decisión del Supremo, la Fiscalía insta a la retroacción de las actuaciones al momento procesal inmediatamente anterior a dictarse el citado auto de 1 de julio de 2024, "para que por el magistrado instructor de la causa se dicte otro que resulte plenamente respetuoso con el derecho fundamental vulnerado, teniendo especialmente en cuenta la tutela de los derechos fundamentales sustantivos que resultan afectados".

Tanto el Ministerio Público como la Abogacía habían sido emplazados a presentar sus argumentos tras la admisión a trámite el pasado mes de octubre del recurso presentado por Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Comín y Lluís Puig.