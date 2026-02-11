Cerdán pactó con EH Bildu darle Pamplona y no niega que negociara también llevar a Sánchez a La Moncloa

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán reconoció este miércoles que, cuando era dirigente de su partido, negoció con EH Bildu cuestiones relevantes, como que este partido lograra la Alcaldía de Pamplona, al tiempo que dejó en el aire si hizo lo mismo con la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018.

Cerdán se refirió a estos asuntos al comparecer esta jornada ante la ‘Comisión de Investigación sobre las licitaciones y adjudicaciones de obras públicas del Gobierno de Navarra’, que funciona en la Cámara de la comunidad foral.

En esta declaración, el exdirigente socialista mantuvo un tenso intercambio de reproches con el diputado de UPN Javier Esparza, de forma que se acusaron mutuamente de haber alterado mesas de contratación en la adjudicación de obras públicas.

Durante el interrogatorio, Esparza preguntó a Cerdán sobre sus contactos con EH Bildu para definir el futuro de instituciones. Así, negó haber acordado con el líder de la formación abertzale, Arnaldo Otegi, el apoyo de esta formación para que María Chivite, del PSN, se convirtiera en presidenta de la comunidad foral.

“Gobierno de Sánchez”

El representante de UPN también planteó a Cerdán si negoció con los abertzales el “Gobierno de Sánchez”, a lo que el compareciente se limitó a señalar lo siguiente: “No recuerdo, pero tuve muchas reuniones”.

Sobre que EH Bildu se hiciera con la Alcaldía de Pamplona con una moción de censura contra UPN, respondió que “no fue con Otegi” con quien negoció esto, pero dijo que “evidentemente” lo trató con miembros de la formación abertzale.

Aunque inicialmente dijo que no declararía al estar investigado en el Tribunal Supremo, el compareciente afirmó que no hay pruebas de que él haya influido en mesas de contratación. Por el contrario, afirmó que la Cámara de Comptos de Navarra apunta en un informe que Esparza pudo presuntamente haber influido en un proceso de adjudicación “en su casa” cuando UPN estaba en el Gobierno foral.

“Ninguna prueba”

Al mismo tiempo, Cerdán negó haber cobrado comisiones ilegales. “Yo no he puesto el cazo en ningún sitio”, afirmó, al tiempo que añadió que “no hay ninguna prueba” de que sea accionista de Servinabar, ya que la supuesta titularidad a su nombre del 45% de las acciones de esta sociedad no se trasladó ni al notario ni al Registro Mercantil.

Añadió que tampoco hay pruebas de que haya influido en obras de Navarra, como los túneles de Belate. Sobre si el PSOE le ha dejado solo, el compareciente afirmó que “muchos amigos socialistas están conmigo y cargos socialistas”, aunque reconoció ser un “muerto político”, algo que dijo también era, a su juicio, Esparza.

Al mismo tiempo, el compareciente se quejó de que “a día de hoy” no sabe por qué el juez del Supremo Leopoldo Puente le envió a prisión ante el riesgo de que destruyera pruebas. “No sabemos qué pruebas a día de hoy podía yo destruir”, afirmó.