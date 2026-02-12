El Congreso exige la dimisión de Puente con la abstención de ERC, Junts y Podemos

Óscar Puente ha sido reprobado por séptima vez por las Cortes Generales. Una semana después de que el Senado -con los votos del PP y ERC y la abstención de Junts- exigiera su dimisión, el Congreso ha aprobado una iniciativa de los populares para reprobar al ministro de Transportes, la tercera vez que la Cámara Baja toma esta decisión en lo que va de legislatura, y reclamar su dimisión. En esta ocasión, ha sido la abstención de ERC, Junts, Podemos, BNG y Coalición Canaria, todos socios del Ejecutivo, lo que ha hecho posible que salga adelante.

El texto impulsado por los conservadores plantea la reprobación de Puente y exige su dimisión "por ignorar todas las incidencias, advertencias, datos, y al Parlamento, alertas todas ellas del caos en el sistema ferroviario". También por "incumplir la ley para mejorar la calidad y la seguridad en el sistema, por no actualizar los protocolos de inspección y mantenimiento a las actuales condiciones de densidad de tráfico; la falta de ejecución real; y por la alarma social generada en todo el territorio". No obstante, al igual que la moción que recibió el visto bueno del Senado la pasada semana, esta iniciativa no tiene carácter vinculante, por lo que el Gobierno podrá ignorarla.

Tras los accidentes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y el posterior caos en Rodalies, tanto los republicanos catalanes como los posconvergentes han exigido la dimisión de Puente. Este mismo miércoles, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, volvió recordarlo durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso. A estas formaciones se ha sumado en esta ocasión la abstención Podemos, también muy críticos con el estado del sistema ferroviario; la de BNG, que lleva años reclamando una mejora de las infraestructuras en Galicia; y la de Coalición Canaria. Así, se han quedado PSOE, Sumar, EH Bildu y PNV en defensa del ministro de Transporte.

Sin mayoría parlamentaria

No ha sido esta la única derrota que ha sufrido el Gobierno en el pleno de este jueves. Los socialistas defendieron una iniciativa a favor de la política exterior del Ejecutivo, en la que ponían en valor que su "prioridad básica" fuera "la defensa de la legalidad internacional y de los valores de la paz, del multilateralismo, de la cooperación entre Estados, del diálogo y de la seguridad colectiva en los que esta se sustenta, actualmente en riesgo". Sin embargo, otra vez la abstención de Junts ha impedido que el texto fuera refrendado por la Cámara Baja.

La propuesta del PSOE instaba al Gobierno a "que España continúe con su implicación en la promoción e impulso de las alianzas necesarias en defensa del Derecho Internacional, denunciando en todo caso y en todo lugar su vulneración". No obstante, cuando ha sido rechazado por los 171 escaños que suman PP, Vox y UPN, la bandada de los populares ha estallado en aplausos.