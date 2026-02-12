Elecciones Castilla y León
Dimiten el vicepresidente y la secretaria de Vox en Zamora tras ser apartados de las listas
Los dos cargos fueron sustituidos de la candidatura por decisión de la Ejecutiva nacional del partido
Alberto Ferreras
El vicepresidente y la secretaria de la Ejecutiva provincial de Vox en Zamora, Javier Gutiérrez y Concepción Vega, han presentado su dimisión de sus cargos por la confección de las listas electorales de esta provincia en las elecciones autonómicas del 15 de marzo, al no haberse respetado la propuesta realizada desde Zamora.
Las dimisiones de ambos cargos se han producido después de que inicialmente figuraban en el número dos y el número tres de la candidatura, según la lista acordada en la provincia, y que fueron sustituidos posteriormente por decisión del Comité Ejecutivo Nacional del partido, según han confirmado a este diario fuentes del partido.
Una de las dimitidas, Concepción Vega ha explicado a Radio Zamora que la inclusión de la que finalmente ha sido la número tres de la lista, Vanessa Blanco, no cumplía el requisito de estar afiliada al menos durante nueve meses para formar parte de la candidatura, ya que es afiliada en la provincia desde este mismo mes.
Desde la dirección de Vox Zamora han explicado que las listas electorales han sido "revisadas y autorizadas" por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) como se ha hecho en anteriores comicios.
Del mismo modo, han indicado que desde la formación están centrados en salir "a ganar y a mirar al futuro con un equipo fuerte" y una candidatura que combina "experiencia política y juventud".
