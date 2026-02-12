El Tribunal Constitucional rinde homenaje a Tomás y Valiente en el 30 aniversario de su asesinato por ETA

El Tribunal Constitucional (TC) ha homenajeado este jueves a Francisco Tomás y Valiente, magistrado y presidente emérito de la corte de garantías, asesinado por ETA el 14 de febrero de 1996, del que se ha destacado su legado e innovación en el órgano.

El crimen se produjo tan solo ocho días después de que ETA acabase con la vida del socialista vasco Fernando Múgica, lo que desató una movilización colectiva sin precedentes conocida como 'manos blancas'.

Ha sido en un acto encabezado por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, que ha resaltado la labor de Tomás y Valiente para el prestigio de la institución, recordando además que fue quien animó hace tres décadas a tomar "decisiones innovadoras en la ordenación del trabajo".

Tomás y Valiente formó parte del primer Colegio de Magistrados del Tribunal Constitucional, nombrado en febrero de 1980, y fue también el segundo presidente del TC (1986-1992), catedrático de Historia del Derecho, consejero de Estado y "jurista excepcional, reconocido unánimemente por su rigor intelectual, su magisterio académico, su compromiso cívico y su firme defensa de los valores democráticos", ha reivindicado Conde-Pumpido, según una nota de la corte de garantías.

Conde-Pumpido ha defendido que "la legitimidad de los magistrados viene dada por la Constitución, por lo que, frente a las críticas o descalificaciones, en ocasiones excesivas, la única respuesta posible es el cumplimiento riguroso de nuestro deber, trabajando con imparcialidad, independencia y fidelidad a la Constitución".

Contribución sobresaliente

Y ha ensalzado que la contribución de Tomás y Valiente --en sus 12 años como magistrado y seis como presidente-- fue sobresaliente, destacando una generosidad intelectual y un buen hacer que afianzaron al TC como institución y sentaron bases sólidas para trabajar por los derechos fundamentales, la igualdad y la libertad.

"Trabajamos por y para la ciudadanía, y nada resulta más estimulante que ver que nuestro trabajo se percibe y se valora", ha hecho hincapié.

En el acto han estado presentes la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, y los magistrados Ricardo Enríquez, Ramón Sáez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, María Luisa Segoviano, César Tolosa, Juan Carlos Campo, Laura Díez y José María Macías, así como uno de los hijos de Tomás y Valiente.

También han asistido al homenaje los presidentes eméritos del Constitucional, Pedro Cruz, María Emilia Casas, Pascual Sala, Juan José González, el vicepresidente emérito Juan Antonio Xiol y los magistrados eméritos Rafael Gómez-Ferrer y Andrés Ollero.