Felipe VI reivindica a las víctimas de ETA y avisa: "La memoria no es una forma de revancha. Es un deber cívico"

Felipe VI reivindicó este viernes a las víctimas de ETA y lanzó un aviso sobre el valor democrático del recuerdo: "La memoria no es una forma de revancha, ni una lista inagotable de agravios, ni una rémora para el progreso. La memoria es un deber cívico. No podemos vivir, no podemos convivir, sin la memoria". El jefe de Estado considera que esta advertencia tiene que calar especialmente en los jóvenes, que "afortunadamente" no vivieron "esa España".

El Rey dejó este mensaje en el homenaje a Francisco Tomás y Valiente celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se celebró un acto en recuerdo al jurista asesinado por ETA hace justo 30 años, el 14 de febrero de 1996. Felipe VI recordó que tuvo "la suerte y el privilegio" de ser su alumno en esa facultad. Le dio Historia del Derecho en primero y lo recuerda con "admiración" y "gratitud". Evocó a un maestro cuya figura "invitaba a acercarse" y que transmitía en clase esa "auctoritas" que se percibía en el silencio expectante de los alumnos.

La reina Letizia, en el recorrido, de la exposición “In Memoriam Tomás y Valiente. 1996-2026”. / José Ramón Hernando / Europa Press

Felipe VI trazó el perfil de un jurista comprometido con la consolidación de las libertades democráticas desde las instituciones, primero en el Tribunal Constitucional (fue su presidente entre 1986 y 1992) y después en el Consejo de Estado. Se le recuerda, dijo, como una persona rigurosa y comprometida en los "primeros compases" de la democracia, cuando el ejercicio de lo público tenía un componente especialmente creativo y exigente.

"Terror en estado puro"

El Rey situó su asesinato en el contexto de los años de violencia de ETA y de la estrategia de "socialización del sufrimiento". Recordó que fue un acto de "singular brutalidad" orientado a "sembrar el terror en estado puro" y citó una frase del propio jurista: "Cada vez que matan a uno, nos matan a todos un poco". Tomás y Valiente la dejó escrita en el artículo póstumo que publicó ‘El País’ y que él quiso expresar tras el asesinato, el 6 de febrero, de Fernando Múgica en Donosti.

Desde esa idea, el Monarca defendió que la democracia española se ha construido también sobre el sacrificio de las víctimas. Citó a nombres como Ernest Lluch, Manuel Broseta, Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco y Múgica y recordó que la banda terrorista dejó 853 asesinados en más de cuatro décadas, muchos de ellos aún sin resolver.

El Rey evocó también las manifestaciones de manos blancas que siguieron al asesinato de Tomás y Valiente, con miles de estudiantes en las calles con las manos pintadas de blanco, como símbolo de una sociedad que optó por "el camino de la paz, del diálogo, de la no violencia". En primera fila le escucharon tres de los hijos de Tomás y Valiente. El cuarto, no pudo acudir por motivos de salud. El acto se cerró con una ofrenda floral y un minuto de silencio y el abrazo de los Reyes con los tres hijos.

Noticias relacionadas

Antes del discurso de Felipe VI, él y Letizia han visitado la exposición "In Memoriam Tomás y Valiente. 1996-2026", en el hall de la segunda planta de la facultad, un recorrido que han hecho con los familiares del profesor, que dio clase de Historia del Derecho en esa universidad entre 1980 y 1996.