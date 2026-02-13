Hacienda cifra en 35,5 millones los ingresos del despacho fundado por Montoro entre 2008 y 2013

La Agencia Tributaria incluye en un reciente informe sobre las cuentas de Equipo Económico que ya está a disposición del juez que investiga el caso Montoro que, "a pesar de figurar los ingresos fragmentados en pequeñas cuantías", el despacho que fundó el exministro de Hacienda del PP en 2006 tuvo unos ingresos entre 2008-2013 que superan los 35,5 millones de euros. Fueron percibidos en más de 2100 operaciones, entre las que se encuentran las relacionadas con las empresas gasistas a la que presuntamente se habría favorecido con dos reformas fiscales a la carta.

La nueva documentación aportada en la causa que instruye el titular de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, agrega que, atendiendo a los documentos intervenidos, el despacho cuyos responsables están siendo investigados por tráfico de influencias y otros delitos tenía una forma de cobrar por importes fragmentados que, según los investigadores, "sería indiciariamente instada por el despacho investigado y se colmaría con un indiciario diferimiento en los pagos bajo la cobertura formal de una prima de éxito". Ello permitiría distanciar los mismos de su origen temporal.

El informe de Hacienda al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO apunta igualmente a la localización de abonos recurrentes de importes idénticos, entre ellos, los "importes gemelos a los satisfechos por las gasísticas". A juicio de los autores del análisis, "ello pudiera presuntamente denotar que aquellos pagadores que satisficieran importes idénticos remunerarían prestaciones equivalentes".

Concluyen de este modo porque las empresas de gases investigadas en relación con un tráfico de influencias --facilitado por los vínculos entre Equipo Económico y el equipo de Montoro en Hacienda-- "disponen en su propia organización de una infraestructura suficiente, en particular, de departamentos especializados en materia tributaria, que hace innecesario remunerar un desempeño externo idéntico".

Mujer de Montoro

Por otra parte, y con respecto a las cuentas analizadas de Montoro y su esposa, Beatriz Blánquez, Hacienda ha podido localizar dos transferencias realizadas a ésta por Equipo Económico, "siendo efectuadas fuera del periodo en el que formalmente Montoro había abandonado formalmente el accionariado del despacho. Una de ellas se ingresó en una cuenta en el BBVA en octubre de 2008 por favor de 3.211 euros con el concepto "transferencias"; mientras que la segunda, al mismo banco pero en septiembre de 2010 fue de 6.238 euros.

En esta causa se investigan de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental, y recientemente el juez ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción para prorrogar la instrucción y poder practicar diversas diligencias, entre las que figuran que se requiera a las notarías las escrituras de constitución y el inventario de bienes de los investigados, entre los que figura el propio Cristóbal Montoro y su esposa.