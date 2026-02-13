El juez acepta la rectificación de Mouliaá y vuelve a citar a Errejón para comunicarle la apertura de juicio por agresión sexual

El juez Adolfo Carretero, que ha instruido la causa por agresión sexual contra Íñigo Errejón, ha aceptado la rectificación realizada por la actriz Elisa Mouliaá, que compareció el pasado martes ante el juez para confirmar que tenía intención de seguir adelante como acusación particular contra el exdiputado a pesar de haber presentado días antes un escrito señalando que renunciaba a hacerlo. El juez ha dictado un auto en el que "se tiene por no ratificada la renuncia" y vuelve a citar a Errejón el próximo martes para comunicarle su procesamiento y la apertura de juicio contra él.

Además, fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO señalan que la acusación ejercida por Mouliaá solicita que se impongan al político 30.000 de fianza para asegurar la indemnización a la que podría ser condenado en concepto de responsabilidad civil.

El pasado martes, el titular de la plaza número 47 de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid suspendió la comparecencia de Errejón fijada para ese día. Su defensa ya había avanzado a primera hora de la mañana que Errejón no acudiría "por razones de seguridad jurídica" ante los vaivenes en la posición jurídica de la denunciante.