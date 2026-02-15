Acusación
El Ayuntamiento de la localidad sevillana de La Algaba defiende al alcalde ante la acusación de acoso a un menor
El consistorio, donde gobierna el PSOE, sostiene que es "una denuncia anónima" y que "no existe procedimiento judicial abierto" sobre las supuestas insinuaciones en redes a un joven de la Escuela de Tauromaquia
Redacción
El Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) ha defendido la inocencia de su alcalde, Diego Manuel Agüera (PSOE), ante las acusaciones de un presunto acoso sexual a un menor de la localidad, según ha publicado el diario 'El Mundo' este sábado, que alude a una denuncia interpuesta a través del canal de comunicación interno del partido.
En un comunicado, el equipo de gobierno del ayuntamiento de esta localidad sevillana indica que ante esta información manifiesta su convencimiento en la "inocencia" del regidor y señala que "no es la primera vez que el alcalde se enfrenta a una situación similar, basada en acusaciones sin fundamento que con el tiempo han quedado desacreditadas".
"Resulta especialmente grave que nuevamente y de forma anónima, se intente dañar su imagen personal y política sin respaldo judicial alguno", añade el escrito, que incide en que las "acusaciones infundadas" se pueden deber a la decisión del Ayuntamiento respecto al cierre de la escuela taurina de la localidad.
El equipo de gobierno local ha lamentado "el daño que esta situación está provocando no solo al alcalde, sino también a su familia" debido a un "señalamiento público basado en una denuncia anónima" y ha señalado que "no existe procedimiento judicial abierto ni resolución que sustente las afirmaciones difundidas".
Además, ha anunciado que ante estos hechos el alcalde "actuará cuando corresponda" y "emprenderá todas las acciones legales necesarias para defender su honor, su inocencia y frenar cualquier intento de difamación".
Según la información que publica 'El Mundo', Diego Manuel Agüera habría sido denunciado por acosar sexualmente a un menor de edad del municipio, en concreto a un joven alumno de la Escuela Municipal de Tauromaquia, al que habría estado meses mandando mensajes a través de las redes sociales. Añade la información que el regidor supuestamente se insinuó al menor, le solicitó información sexual explícita e, incluso, le habría propuesto un encuentro, aunque no llegó a producirse.
Según la información publicada, la denuncia fue recibida en el PSOE el pasado 13 de enero y en ella se habla expresamente de "ciberacoso y hostigamiento sexual", para lo que se presentaría como pruebas una serie de capturas de conversaciones mantenidas entre el alcalde y el menor a través de la red social Instagram, de la que ambos son usuarios.
