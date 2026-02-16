Guardiola matiza sus palabras: "Defiendo el feminismo que considero que debería defender Vox"

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha apelado a su "feminismo basado en hechos" para salir al paso de la polémica generada en torno a la entrevista que publica este lunes OKDiario, en la que asegura que el feminismo que ella defiende "es el que defiende Vox". "Nadie me va a cuestionar esto y no voy a aceptar ni una sola lección de la izquierda, no pienso aceptarla", ha asegurado.

En declaraciones a los medios desde Almaraz, Guardiola ha defendido un feminismo "real, no un feminismo de pancarta, de discurso o que mira para otro lado cuando se trata a las mujeres como ganado. No el feminismo que se sienta en el mismo Consejo de Ministros con quien consume prostitución y ni siquiera mueven un dedo", ha dicho tras considerar que esto "jamás puede ser un escollo" en la negociación para formar gobierno con Vox.

"Feminismo de verdad"

"Mi feminismo es el de verdad, el feminismo que defiende la igualdad real entre hombres y mujeres mirándonos a los ojos los unos y los otros, dándonos la mano. Y ese es el feminismo que voy a seguir defendiendo siempre, porque lo he hecho desde pequeñita y creo que cualquiera que me conoce y que ha visto cómo hemos trabajado durante este tiempo, sabe que es un feminismo basado en hechos", ha incidido.

"El escollo sería si mi intención fuera sacar violadores a la calle o desproteger a las mujeres, pero como ese no es el sentido del feminismo que defiendo y por el que trabajo, estoy convencida de que no va a suponer ningún escollo en ninguna negociación", afirma tras asegurar que lo que dijo en la entrevista es que ella no entiende que sea un escollo defender la igualdad real entre hombres y mujeres.

Igualdad real

"Considero que ese es el feminismo que debería defender Vox. Claro que sí. Y el que debería defender cualquiera: la igualdad real entre hombres y mujeres, y yo la defiendo con hechos", ha señalado tras recordar que tiene "un gobierno feminista, donde las mujeres están siempre dando un paso al frente, se condena la violencia machista y se ponen en marcha los centros de crisis 24 horas para atención a víctimas de violencia sexual que antes no existían. Donde trabajamos siempre por la dignidad, el respecto y la libertad de las mujeres", ha concluido.