La exedil de Móstoles presenta una querella contra el alcalde por presunto acoso sexual y laboral

La exconcejala de Móstoles que denunció internamente al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha presentado una querella por un presunto delito de acoso sexual y laboral, además de los delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en los que incluye al Partido Popular (PP).

Su abogado, el letrado Antonio Suárez-Valdés, ha confirmado a EFE que la querella ha sido presentada este lunes en la sala de lo penal del Juzgado de Instancia de Móstoles y se dirige, además de contra el alcalde, contra el PP como persona jurídica, en aplicación de los artículos 184.5 y 31bis del Código Penal.

Según el letrado, "la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular, han obligado a nuestra representada a buscar amparo directo en la vía penal, que intentó evitar inicialmente".

De esta manera, la querella se sustenta en "un nutrido soporte probatorio", con el que se pretenderá acreditar "la existencia, primero, de la presunta solicitud de favores de tipo sexual a la víctima por parte del querellado, con la que este pretendía tener una relación de tipo personal", según ha explicado Suárez-Valdés en un comunicado.

Además, tratará de acreditar en segundo lugar que, "ante el rechazo de ésta", se desarrolló "un presunto patrón sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad jerárquica, con el presunto objetivo de aislar e invisibilizar profesionalmente a la defendida" hasta que esta presentó su dimisión en 2024.

Por ello, la querella se dirige también contra el PP como persona jurídica ante "la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular".

Por este motivo, pedirá que declaren como testigos, entre otras personas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano; y la vicesecretaria de organización del PP madrileño, Ana Millán; en respuesta al papel que desempeñaron en el manejo interno del caso.

Por último, la querella también recoge la difusión de los correos electrónicos intercambiados por la exedil con la Comunidad de Madrid, que se enviaron a varios medios de comunicación e incluso su identidad apareció en uno de ellos, algo que según el abogado Suárez Valdés "podrían tipificarse como delitos de revelación de secretos".

Suárez-Valdés ha reiterado que se trata de "un procedimiento de alta complejidad técnica al haberse producido una parte de los hechos en la intimidad de la víctima y su presunto acosador y al haber sido borrados los correos electrónicos oficiales de la víctima".