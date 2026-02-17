Feijóo, ante Mañueco y tras las reprimendas a Guardiola, advierte a Vox: "A los cargos no se va a aprender"
Alberto Núñez Feijóo, en un acto en Madrid, lanzó una indirecta a Vox al señalar que la gestión es imprescindible para gobernar, aludiendo a la falta de experiencia de algunos cargos políticos
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, lanzó una nueva advertencia velada a Vox este martes, durante un desayuno de Nueva Economía Fórum en Madrid en el que presentó al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, candidato de nuevo de los populares a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. Feijóo, en la presentación inicial que hizo antes del coloquio con Mañueco, aseguró, al día siguiente del severo toque de atención de Génova a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que "a los cargos no se va a aprender", y que difícilmente puede ejercerlos de manera idónea quien, especificó, "jamás ha gestionado nada".
Aunque el dardo velado a los de Santiago Abascal estaba claro, el líder popular lo camufló señalando también a Pedro Sánchez. "En España aún sufrimos las consecuencias de un presidente del Gobierno que llegó al cargo sin haber gestionado nunca un euro público", sentenció, sacando pecho por pasiva de su currículum como presidente trece años de la Xunta de Galicia y antes, en los gobiernos de José María Aznar, como responsable del extinto Insalud y presidente de Correos.
El ataque críptico a Vox lo completó luego el propio Mañueco, cuando al inicio de su intervención presumió en varias ocasiones que las decisiones en la Junta de Castilla y León se toman en esa comunidad y en todas y cada una de las provincias de la región más extensa del país y no, remarcó, "en despachos de Madrid".
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
- La reacción de las peñas del Real Zaragoza a las palabras de Sellés: 'Damos un amor incondicional recibiendo muy poco
- 600 euros de multa por cenar en la calle en Zaragoza: ZeC pide a Natalia Chueca que 'recapacite' y retire la sanción
- La situación de Rubén Sellés en el Real Zaragoza, confianza limitada en el entrenador
- Aragón tiene todas las miradas puestas en la crecida del Ebro tras el paso de la borrasca Oriana
- El grupo de folclore aragonés que se despide tras más de 40 años en activo: 'Aunque las luces de un escenario se apaguen...
- Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: 'Ha habido cosas que no hemos enseñado hoy
- Lo que dice la normativa sobre el polémico penalti señalado en contra del Real Zaragoza en León: 'no tiene recorrido