La Policía comprueba si los dueños de viviendas protegidas en Alicante viven realmente en ellas

La Policía Local de Alicante llega a Les Naus para asegurar que, efectivamente, los adjudicatarios de los inmuebles son las personas que allí residen. Una actuación que se anunció este martes por parte del alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una convocatoria de prensa en la que indicó que la inspección se llevaría a cabo "de inmediato", en el marco de una "exhaustiva investigación" del Ayuntamiento y la Generalitat, y que se produce después de que se hayan registrado las dos primeras renuncias de propietarios de pisos en el polémico residencial.

La inspección se ha puesto en marcha en torno a las 17.00 horas de este martes, momento en el que un operativo integrado por aproximadamente seis agentes de la Policía Local de Alicante se ha desplazado hasta el residencial para iniciar in situ las comprobaciones anunciadas este martes por el alcalde de Alicante en una comparecencia ante los medios de comunicación en una intervención limitada a cuatro preguntas de los periodistas, avanzó que "el protocolo es verificar que la información teórica del padrón municipal se corresponde con la realidad"

Después de que Información destapara el escándalo de las viviendas protegidas, el regidor inicidió en que se contrastará "que las viviendas responden a ese requisito de habitabilidad para poder acceder a ellas" y, por otro lado, "una cuestión técnica respecto a aquellos propietarios que puderan tener una exención en el requisito del padrón municipal". En este sentido, el dirigente popular apuntó que la Concejalía de Estadística ya ha cumplimentado y enviado la certificación con la relación compelta de todas las personas empadronadas.

"El operativo policial no es para comprobar el empadronamiento", advirtió el alcalde, puesto que se trata de "una información teórica". Lo que realizaron los agentes es, según el alcalde, verificar que "quienes están empadronados están habitando las viviendas y, en todo caso, qué inmuebles podrían no estar habitados en este momento".

Tal y como desveló Información, a principios de febrero había más de medio centenar de viviendas sin ninguna persona empadronada. Además, la relación de personas oficialmente residentes en la urbanización, en los primeros días de febrero, apunta a que habría al menos tres viviendas, de dos bloques distintos, en las que no estarían inscritos los propietarios y sí, en cambio, otras personas, lo que podría advertir de la presencia de inquilinos.

"Soy consciente de la alarma social que este escándalo ha generado, a mi me escandaliza como al que más porque Alicante no se merece esta mancha" aseguró el primer edil, que ha recordado que "el Ayuntamiento no ha adjudicado ninguna vivienda de esta promoción".

El caso de la exconcejala de Urbanismo

Tras ello, Barcala avanzó que ya se han formalizado las dos primeras renuncias a inmuebles protegidos en Les Naus, aunque el alcalde aseguró que se corresponden con personas cuyo nombre "no ha aparecido en prensa" y que, por lo tanto, no son los pisos de ninguno de los beneficiarios vinculados al PP, el Ayuntamiento o la Generalitat.

Preguntado sobre si considera que la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, tenía derecho a acceder a uno de dichos inmuebles, el alcalde hizo balones fuera: "No voy a opinar sobre esas cuestiones, eso está sub iudice", apuntó Barcala. "Queremos averiguar todo y seguir trasladando toda la información para que no haya ninguna duda", añadió el alcalde.

Pese a ello, Barcala quiso reiterar su "más absoluta indignación y rechazo" a las polémicas adjudicaciones. "Se va teniendo más conocimiento de algunas personas que han accedido a la vivienda y que no deja más que un reguero de dudas sobre cómo han podido acceder o cómo han podido cumplir en determinados casos con los perfiles y con las bases para hacerlo", sostuvo el regidor popular.