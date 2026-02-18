Admitidos a trámite
La batalla Senado-Congreso se traslada al TC con otros tres conflictos planteados por la Cámara Alta
El pleno del Constitucional admite a trámite tres nuevos asuntos que se suman a la más de una decena presentados contra la Baja y el Gobierno
El pleno del Tribunal Constitucional sigue acumulando conflictos entre el Senado y el Congreso de los Diputados o con el Gobierno de Pedro Sánchez. En su última reunión, celebrada la semana, le ha llegado el turno a tres planteados por la Cámara Alta que se suman a los 11 admitidos con anterioridad, informa la corte de garantías.
En los últimos admitidos a trámite, el Senado se dirige contra la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de no proceder a la inmediata conclusión de los plazos de enmiendas de todas las proposiciones de ley remitidas por la Cámara Alta que hayan superado la duración de una única prórroga de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Reglamento del Congreso, porque considera que ello pretende mantener indefinidamente paralizadas todas las proposiciones de ley que le son devueltas. Para el Senado esto podría suponer la vulneración del artículo 66 (potestad legislativa de las Cortes Generales) y el artículo 87.1 (iniciativa legislativa) de la Constitución, así como de los artículos 43.3, 91, 108.2, 125 y 126.5 del Reglamento del Congreso.
Ley de movilidad
El segundo conflicto entre órganos constitucionales admitido ahora a trámite se interpone en relación con el Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 11 de noviembre de 2025, de no proceder a la tramitación por el pleno del Congreso de las enmiendas números 118 y 148 aprobadas por el del Senado por las que se incorporan un artículo 61 bis y una disposición transitoria undécima al proyecto de ley de Movilidad Sostenible, por haber expresado el Gobierno su disconformidad con la tramitación de las mismas.
El Senado sostiene que el citado acuerdo sería contrario a los artículos 1.1. 23.2, 66.2, 90.2 y 134.6 de la Constitución y a los artículos, 31.1. 4º, 97.1, 111, 121 y 123 del Reglamento del Congreso.
El tercer conflicto que será estudiado por el Constitucional se plantea precisamente contra el acuerdo por el que el Gobierno expresa su disconformidad respecto a la tramitación de las enmiendas números 118 y 148 aprobadas por el pleno del Senado, por las que se incorporan un artículo 61 bis (nuevo) y una disposición transitoria undécima (nueva) al proyecto de ley de Movilidad Sostenible. Para la Cámara Alta, este acuerdo del Gobierno que invoca lo establecido en el artículo 134.6 CE (veto presupuestario), podría vulnerar los artículos 1.1, 23, 66.2, 90.2 y 134.6 de la Constitución, los artículos 111, 121 y 123 del Reglamento del Congreso de los Diputados y del artículo 151 del Reglamento del Senado.
Suscríbete para seguir leyendo
- La farmacéutica de Zaragoza que ha entrado en la lista Forbes de los 50 referentes en dermocosmética en España
- La hermana del joven de Alhama de Aragón desaparecido en Zaragoza: 'Es increíble la movilización de todo el mundo
- Aragón refuerza su músculo en el porcino catalán con una gran operación del Grupo Costa en Vic (Barcelona)
- 600 euros de multa por cenar en la calle en Zaragoza: ZeC pide a Natalia Chueca que 'recapacite' y retire la sanción
- Unas grabaciones revelan que el joven de Alhama de Aragón desaparecido en Zaragoza bajó a la Ribera
- Los Michigan Wolverines de Aday Mara ya son oficialmente los favoritos a ganar la NCAA
- Un día con Mariona Ortiz, jugadora del Casademont Zaragoza: 'Me dijeron de hacer las campanadas
- La situación de Rubén Sellés en el Real Zaragoza, confianza limitada en el entrenador